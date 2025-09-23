Paskaičiavo, kiek Rusijos piliečių valdo Lietuvoje registruotų įmonių akcijas

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) duomenimis, du iš jų kontroliuoja po 14–15 Lietuvoje registruotų įmonių, dar trys asmenys – po 6.
Rusijos piliečiai yra nurodyti kaip 1,4 tūkst. Lietuvoje registruotų juridinių asmenų savininkai.
1,1 tūkst. yra tiesioginiai ar netiesioginiai įmonių savininkai, likę – kaip įmonės naudos gavėjai registruoti vadovai, valdybos nariai, valdybos pirmininkai, vyresnieji vadovai ar įmones kontroliuojantys kitais būdais.
Vienos didžiausių gamybos įmonių grupių „Dominari grupės“ akcininkas yra Rusijos pilietis Andrejus Kaminskis, jis porolono, čiužinių, lovų, minkštųjų baldų gamyba ir pardavimu užsiimančią grupę per Kipre registruotą „Domimax Holding“ valdo perpus su Eugenijumi Gvalda.
15 įmonių akcininkas yra Igoris Macaniukas, dauguma šio verslininko bendrovių užsiima kompiuterinių programų kūrimu, taip pat I. Macaniukas yra investavęs į Vilniaus Antakalnio rajone įsikūrusį technologijų miestelį „Vilnius Tech Park“.
Anot portalo, dviem fiziniam asmenims, turintiems Rusijos ir Izraelio pilietybes, netiesiogiai priklauso 6 Lietuvos įmonių akcijos, dar vienam Lietuvoje gyvenančiam verslininkui – taip pat 6 įmonės.
Naujausi komentarai