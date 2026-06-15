Paskelbė, kas nuo liepos 9 dienos vadovaus „Igničiui“

A. Kavaliauskas, kurio kandidatūrai pritarė „Igničio“ valdyba, turėtų pakeisti Artūrą Bortkevičių. Pastarojo kadencija baigsis liepos 9 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pirmadienį pranešė „Ignitis grupė“.
„Igničio“ valdybos pirmininkas Vytenis Koryzna sako, kad A. Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai.
„Andriaus žinios, kompetencijos ir energija užtikrins tolimesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą“, – pranešime sakė V. Koryzna.
Ekonomikos ir verslo išsilavinimą turintis A. Kavaliauskas „Ignityje“ dirba nuo 2018 metų, iki tol jis dirbo „Maximos grupės“ informacinių technologijų įmonėje „Franmax“.
Prieš A. Kavaliauską paskiriant bendrovės vadovu dar turės būti patikrinta jo reputacija.
„Igničio“ vadovas renkamas penkerių metų kadencijai.
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