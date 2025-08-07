Pašto sektoriaus pajamos šiemet augo

RRT duomenimis, daugiausia augo tarptautinių siuntų segmentas – pajamos iš šių siuntų sudarė 45,53 mln. eurų, tai yra 17,2 proc. daugiau nei prieš metus. Vidaus siuntų pajamos augo 8,4 proc. (iki 31,20 mln. eurų).
Kitų pašto paslaugų pajamos mažėjo 8,9 proc. ir sudarė 1,44 mln. eurų.
Bendras pašto siuntų skaičius aptariamu laikotarpiu šoktelėjo 15,4 proc. – nuo 20,5 iki 23,6 mln. vienetų. Iš jų 17,5 mln. sudarė siuntiniai, o 6,1 mln. – korespondencijos siuntos.
Lietuvoje pašto paslaugas teikia beveik 50 įmonių.
