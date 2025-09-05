„Paysera LT“ – 400 tūkst. eurų bauda

Bauda skirta už tai, kad „Paysera LT“ įsigijo 100 proc. įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus teisės aktuose nustatytam įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi Lietuvos banko leidimo sandoriui, pranešė LB.
Pasak jo, „Paysera LT“ yra pateikusi pakartotinį prašymą LB, jis yra vertinamas.
Centrinis bankas balandžio pabaigoje prieštaravo minėtam sandoriui, nes „Paysera LT“ po kelių pakartotinių prašymų nepateikė išsamios informacijos, būtinos įvertinti siūlomų pirkėjų nepriekaištingą reputaciją ir finansinį patikimumą, galimą sandorio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, būsimus vadovus, ar ji gebės nuolat laikytis riziką ribojančių reikalavimų.
Be LB leidimo „Paysera LT“ negali naudotis įsigytų „Contis“ akcijų balsavimo teisėmis.
Be to, „Paysera LT“ laiku nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų, nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, taip pat nepateikė kitų finansinių ir veiklos ataskaitų.
LB įpareigojo įstaigą iki rugsėjo 30 d. pašalinti pažeidimus ir imtis priemonių, kad jie nesikartotų ateityje.
