Valiutų keityklų „Valiuta24.lt“ operatorei – 38 tūkst. eurų bauda

Bauda skirta už patikrinimo metu nustatytus vidinių procedūrų pažeidimus, penktadienį pranešė LB.
„Patikrinimo metu nustatyta trūkumų, susijusių tiek su įstaigos vidaus procedūrų reglamentavimu, tiek su praktiniu reikalavimų įgyvendinimu“, – pranešė bankas.
Anot jo, „Madelinai“ pripažinus pažeidimus bei juos pašalinus, LB ir bendrovė pasirašė administracinį, arba taikos susitarimą.
LB patikrinimo metu vertino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo prevencijos, tarptautinių sankcijų bei kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimų.
