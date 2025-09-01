 „Payserai LT“ vadovaus Justina Šidlauskienė

2025-09-30 11:43
BNS inf.

Finansinių technologijų bendrovei „Paysera LT“ vadovaus Justina Šidlauskienė, pastaruosius dvejus su puse metų ėjusi jos generalinio direktoriaus pavaduotojos pareigas.

Justina Šidlauskienė
Justina Šidlauskienė / „Payseros“ nuotr.

Įmonei vadovavęs Marijus Plančiūnas karjerą tęs tarptautinėje grupėje „Aventus Group“, pranešė „Paysera LT“.

„Vienas pagrindinių prioritetų bus vidinių procesų, rizikų valdymo ir atitikties sistemų stiprinimas pagal aukščiausius standartus, bendradarbiaujant su Lietuvos banku“, – pranešime sakė J. Šidlauskienė.

Pasak jos, netrukus įmonė pasiūlys tarpusavio skolinimo platformą. 

Šiuo metu „Paysera LT“ dirba daugiau nei 220, o visoje „Payseros“ grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų.

