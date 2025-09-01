„Payserai LT“ vadovaus Justina Šidlauskienė

Įmonei vadovavęs Marijus Plančiūnas karjerą tęs tarptautinėje grupėje „Aventus Group“, pranešė „Paysera LT“.
„Vienas pagrindinių prioritetų bus vidinių procesų, rizikų valdymo ir atitikties sistemų stiprinimas pagal aukščiausius standartus, bendradarbiaujant su Lietuvos banku“, – pranešime sakė J. Šidlauskienė.
Pasak jos, netrukus įmonė pasiūlys tarpusavio skolinimo platformą.
Šiuo metu „Paysera LT“ dirba daugiau nei 220, o visoje „Payseros“ grupėje – daugiau nei 800 darbuotojų.
Naujausi komentarai