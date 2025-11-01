Po bandymų Kaune „Centina“ pasuko į Panevėžį

Nutarė patikrinti
Panevėžio miesto savivaldybė nutarė patikrinti, ar skaidriai buvo atliktas viešasis pirkimas dėl VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės inžinerinių tinklų remonto.
Darbai buvo patikėti bendrovei „Centina“. „Kauno dienos“ duomenimis, ligoninė pasamdė „Centiną“, nepaisant jos žinomų įsiskolinimų „Sodrai“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, teisindamasi, kad pagal įstatymus tai netrukdo vykdyti mažos vertės pirkimų.
„Kauno diena“ atkreipė dėmesį ir į kitas neįprastas viešojo pirkimo aplinkybes. Pavyzdžiui, ligoninė tvirtino, kad pasirenkant „Centiną“ įtaką padarė ir reklama, kurią ligoninės specialistai pamatė per televiziją.
Abstraktūs skaičiavimai
„Kauno diena“ pateikė klausimų Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės steigėjai – Panevėžio miesto savivaldybei.
Dienraštis pabrėžė, kad redakcijai pateiktuose ligoninės teiginiuose aiškinama, kad 43 tūkst. eurų vertės papildomų darbų įsigijimas yra teisėtas, nors viešai prieinamuose dokumentuose tam trūksta pagrindimo: pateikiami abstraktūs skaičiavimai be jokių realių įrodymų – apžiūros aktų ar nuotraukų.
Savivaldybės teiravomės: „Ar jums neatrodo, kad savivaldybei pavaldi įstaiga nenumatytų darbų poreikį turėtų pagrįsti detalesniais dokumentais ir fotofiksacijomis, o ne abstrakčiais teiginiais?“
Be to, su „Centina“ buvo sudarytos kelios žodinės sutartys dėl 15 tūkst. eurų neviršijančių sumų – tai sudaro sąlygas išskaidyti pirkimą, išvengiant viešo konkurso ir sudaryti sutartis su vieninteliu iš anksto pasirinktu tiekėju.
Su „Centina“ buvo sudarytos kelios žodinės sutartys dėl 15 tūkst. eurų neviršijančių sumų – tai sudaro sąlygas išskaidyti pirkimą, išvengiant viešo konkurso.
Reikalaus išsamumo
Panevėžio miesto savivaldybė „Kauno dienos“ redakciją informavo, kad bus atliktas papildomas viešojo konkurso vertinimas.
„Gavus pateiktą informaciją apie galimus viešųjų pirkimų vykdymo pažeidimus, įstaigos vadovas bus kviečiamas pateikti išsamius paaiškinimus ir visą reikiamą informaciją. Surinkus visus duomenis, bus vertinama, ar reikalingi papildomi patikrinimai ir kiti kontrolės veiksmai, užtikrinantys skaidrų viešųjų lėšų panaudojimą“, – sakoma savivaldybės komentare.
Savivaldybės paaiškinime pabrėžiama, kad viešųjų lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas, skaidrus ir atsakingas.
Ligoninės paaiškinimai
Savo paaiškinimus redakcijai pateikusi Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė tikina, kad viešasis pirkimas vyko nepažeidžiant teisės aktuose numatytų reikalavimų.
Redakcijos nuomone, atsakymuose bandyta apeiti aštrius, t. y. esminius, kampus.
„Kauno dienai“ paprašius atsakyti, ar ligoninė, tardamasi su „Centina“, žinojo apie įmonės įsiskolinimus „Sodrai“, valstybei ir viešąją informaciją apie akcininką (už sukčiavimą teistą R. Babianską), ligoninė nuo atsakymo apie skolas tarsi išsisuko, akcentuodama, kad pirkimai tebuvo mažos vertės.
Taip tvirtindama ligoninė rėmėsi viešosios įstaigos Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) kriterijais.
Paaiškinime sakoma: „Centina“ CPO nėra įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir nėra Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše. Nematome priežasčių abejoti „Centinos“ patikimumu. Jei vykdomas mažos vertės pirkimas, perkančioji organizacija vykdomo pirkimo sąlygose neprivalo nustatyti pašalinimo pagrindų ir taip riboti konkurenciją.“
Liaupsina veiklą
Su bendrove „Centina“ siejamas R. Babenskas – praeityje teistas už sukčiavimą. Bendrovės „Centina“ vadovė ir akcininkė yra Jūratė Babianskienė – R. Babiansko sutuoktinė.
R. Babenskas nuolat komentuoja dėl „Centinos“ veiklos iškylančius klausimus, liaupsina jos veiklą, o problemas įvardija kaip sunkumus, kuriuos dirbtinai sukelia konkurentai. Konkurentus jis dažnai vadina žmones apgaudinėjančiais kapitalistais.
Paprašytas pakomentuoti dėl viešojo konkurso Panevėžyje iškilusias problemas, R.Babianskas tvirtino, kad jas sukėlė skundūs rašantys konkurentai kapitalistai.
Panevėžio savivaldybės sprendimą atlikti papildomą konkurso vertinimą jis apibūdino kaip priešų inspiruotas pastangas jam pakenkti.
Anot R. Babiansko, Panevėžio savivaldybė gavo dėl jo veiklos skundų, kurie, jo tvirtinimu, yra nepagrįsti.
„Pirkimas buvo atliktas nepažeidžiant jokių reikalavimų. Konkurso metu „Centina“ jokių skolų neturėjo“, – tikino R. Babianskas.
Taikiniais tapo moterys
Kalbėdamas apie su finansinėmis aferomis susijusią savo praeitį, už sukčiavimą teistas R. Babianskas tikina, kad praeityje buvo klaidų, o dabar viskas vyksta skaidriai ir atsakingai.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai išsiaiškino, kad dažniausiai aukomis apgavikas pasirinkdavo vidutinio arba vyresnio amžiaus moteris. Jauniausiai iš policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75 metai.
Visos nukentėjusiosios prisipažino, kad R. Babianskas sugebėdavo jas įkalbėti duoti už sutartus darbus avansą neva reikiamoms medžiagoms įsigyti. Tačiau, gavęs pinigus, pažadų negailėjęs „meistras“ grįžti neskubėdavo.
Naujausi komentarai