Po duomenų vagystės VRM – 100 tūkst. eurų sąskaita

„Balandžio viduryje departamentas gavo sąskaitą sumokėti apie 100 tūkst. eurų už atsiųstus duomenis“, – pirmadienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Jo teigimu, anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš Registrų centro negaudavo.
V. Kondratovičius sakė, kad šios sąskaitos ministerija neapmokėjo.
„(Gavo sąskaitą – BNS) faktiškai po to, kai jie išanalizavo greičiausiai, kad tas incidentas įvyko ne dėl, sakysime, darbinių sąlygų, ne dėl to, kad reikėjo pagal darbą, tai buvo tokia sąskaita“, – teigė jis.
Pasak ministro, pagal Migracijos departamento ir Registrų centro sutartį už iš registrų pateiktus duomenis sumoka Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Jo teigimu, kadangi duomenų naudotojai nemato sąskaitų, jie negali pastebėti, jeigu tų duomenų atsisiunčiama neįprastai daug.
„Čia ir yra problema, kad nėra informacijos apskritai, aš bandžiau iškelti tai, ar buvo koks nors padidėjimas, ar ne. Mes niekada tokios informacijos negaudavome. Čia galbūt ir yra sistemos ydingas atvejis, kada vienas moka, kitas naudoja, niekas nežino, ką daro“, – tvirtino V. Kondratovičius.
RC savo ruožtu pirmadienį BNS informavo jokios sąskaitos nei Vidaus reikalų ministerijai, nei Informatikos ir ryšių departamentui nesiuntęs.
„Sąskaitos už gautus duomenis nei Informatikos ir ryšių departamentui, nei Vidaus reikalų ministerijai nebuvo išrašytos. Šios sąnaudos Registrų centrui pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra kompensuojamos iš valstybės biudžeto“, – teigiama centro komentare.
„Duomenų valdytojams (šiuo atveju Teisingumo ministerijai) kas ketvirtį yra teikiama informacija apie paslaugų gavėjus ir jiems suteiktų paslaugų apimtis“, – rašo RC.
Ministras tvirtino, kad kilus įtarimams apie per Migracijos departamento paskyras vagiamus duomenis, pats turėjęs sumokėti 2,64 euro, kad iš Registrų centro sužinotų, kurio darbuotojo paštu galėjo naudotis nusikaltėliai.
„Jeigu aš noriu sužinoti, tarkime, kas iš Migracijos departamento naudojasi mano vardu arba Migracijos departamento vardu dėžute, aš turiu sumokėti už išrašą 2,64 euro, atrodo, Registrų centrui, kad jis man pateiktų išrašą, kas naudojasi. Tai yra oficialus Registrų centro įkainis, mes turime sumokėti, išsimokėjome“, – sakė V. Kondratovičius.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad RC iki galo nesilaikė su Migracijos departamentu pasirašytos sutarties sąlygų. Mat pagal ją duomenys iš centro registrų galėjo būti teikiami tik departamento nurodytiems IP adresams. Tuo metu vagystė vykdyta naudojantis kitais IP adresais.
„Faktiškai jeigu tie IP adresai, kurie yra nurodyti sutartyje, būtų naudojami, duomenys nebūtų nutekėję“, – sakė vidaus reikalų ministras.
Anot jo, RC turėjo nustatyti, kad kitais IP adresais informacija negalėtų būti siunčiama.
„Tai automatiškai duomenų tiekėjas nustato, kad duomenų naudotojui duomenis turi suteikti tik per tuos adresus“, – aiškino V. Kondratovičius.
Jis atsisakė vertinti, kodėl RC to neužtikrino.
„Aš nenoriu komentuoti Registrų centro, bet po to, kai įvyko tas atvejis, ką mes padarėme, tai buvo visi kiti IP adresai nutraukti ir padaryti tie, kurie yra sutartyje“, – tvirtino ministras.
Pasak jo, pernai buvo sukompromituotos arba įsilaužta į 105 tūkst. elektroninių pašto dėžučių, priklausiusių daugiau kaip 200 organizacijų.
Ministro teigimu, tai labai didelis mastas, bet nėra informacijos, jog būtų įvykdyti panašaus tipo nusikaltimai kaip nutiko su Migracijos departamento darbuotojų paskyromis.
„Kiekvienas galimai sukompromituotos pašto dėžutės atvejis yra tiriamas, žiūrimi prisijungimai, laiškai, galbūt bandyta kažką pasiekti, su žmogumi kalbama“, – aiškino jis.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos duomenimis, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, iš pareigų pasitraukė Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė. Anksčiau, gegužės pabaigoje, atsistatydino Registrų centro vadovas Adrijus Jusas.
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