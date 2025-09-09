Pokyčiai, kurie pasiteisina: pakeliui į modernesnę ir pacientams patogesnę LSMU Kauno ligoninę

2020 m. sujungus Kauno klinikinę ir Respublikinę Kauno ligonines, buvo įkurta LSMU Kauno ligoninė, kuri šiandien yra antra pagal veiklos apimtis daugiaprofilinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga Kauno regione. Prieš metus jai pradėjo vadovauti kardiologė profesorė Diana Žaliaduonytė, dirbanti LSMU Kauno ligoninėje nuo pat šios įkūrimo.
„Per pastaruosius penkerius metus įvyko daug gerų pokyčių. Tačiau matau, kiek daug potencialo dar turime. Todėl sakyčiau, kad pasiekėme pusiaukelę“, – sakė LSMU Kauno ligoninės generalinė direktorė.
– Kas buvo įgyvendinta per penkerius metus? Kaip pasikeitė ši gydymo įstaiga? – paklausėme profesorės D. Žaliaduonytės.
– Mūsų ligoninės prioritetus suskirstyčiau į tris grupes: aukštos kokybės, pacientui aktualiausios medicinos paslaugos, profesionalių darbuotojų kompetencija ir moderni infrastruktūra.
Atnaujintoje Vaikų ligų poliklinikoje sukūrėme modernesnę, patrauklią ir saugią aplinką mažiesiems pacientams ir jų tėvams. Siekdami stiprinti paslaugų prieinamumą ir kompetencijas, įkūrėme Geriatrijos centrą, tapusį didžiausiu ir kompetentingiausiu šioje srityje Lietuvoje.
Šiemet veiklą pradėjo Pacientų aptarnavimo centras, o visoje ligoninėje diegiamas aptarnavimo standartas, užtikrinantis vienodą paslaugų kokybę ir galimybę pacientui gauti atsakymus vienu skambučiu. Etika, pagarba pacientui ir jo problemų supratimas tampa pagrindiniu prioritetu.
Tęsiamas ir infrastruktūros modernizavimas: Šilainiuose atidarytas naujas Ortopedijos traumatologijos korpusas, įkurta Akušerijos ir ginekologijos konsultacijų poliklinika ir dienos stacionaras nėščiosioms, kurie turės tokias pačias kompetencijas kaip ir uždaromi P. Mažylio gimdymo namai. Sprendžiama ir automobilių statymo problema – plečiamos aikštelės pacientams ir jų artimiesiems.
Aktyviai investuojame į savo darbuotojus – įsteigtas kvalifikacijos kėlimo fondas, organizuojami mokymai, įvairiais renginiais ir aktyvaus laisvalaikio iniciatyvomis stiprinamas bendruomeniškumas. Visa tai užtikrina nuolatinį paslaugų tobulėjimą ir atitinka ligoninės viziją būti arčiausiai pacientų ir teikti aukštos kokybės, profesionalias medicinos paslaugas.
– Užsiminėte, kad pokyčiai šiuo metu pasiekę pusiaukelę. Kokie pokyčiai dar laukia ir kada galėsite pasakyti, kad daugiau jau niekas nesikeis?
– Verta paminėti, kad pavyko sklandžiai įgyvendinti formalųjį įstaigų sujungimą. Ligoninės valdymas tapo efektyvesnis ir koncentruotas. Viena administracija, bendri administruojantys padaliniai. Diegiama nauja dokumentų valdymo sistema, laukiama naujos apskaitos programos, ieškoma nišų, kur galėtume išnaudoti dirbtinio intelekto galimybes administracinio darbo srityje. Medicininių padalinių pokyčiai, susiję su reorganizacija, dar nebaigti ir dar pareikalaus laiko, tačiau apskritai turime nuolat tobulėti ir stengtis dėl mūsų pacientų, prisitaikyti prie jų poreikių, nacionalinės sveikatos sistemos strategijos.
Todėl artimiausių kelerių metų laikotarpiu sieksime, kad medicinos paslaugos dar labiau priartėtų prie paciento – ne geografine prasme, bet taptų aiškiai išdėstytos, sukoncentruotos pagal skirtingas sritis, ir nereikėtų keliauti pirmyn–atgal per visą miestą.
Labai tikimės, kad pagaliau įsteigsime ir šiuolaikinį Psichiatrijos paslaugų centrą, tad galėsime atsisakyti Marių sektoriaus padalinio, kuris jau pasenęs ir nepatogus nei pacientams, nei medicinos personalui.
– Ar keisis padaliniuose teikiamos paslaugos?
– Taip, planuojama paslaugas išdėstyti dar aiškiau. Šilainių padalinyje kylančio naujojo Skubios pagalbos ir intensyvios terapijos pastato statybos ir atsirasiančios paslaugų teikimo jame galimybės įpareigoja visas aktyviojo gydymo paslaugas sutelkti būtent Šilainių padalinyje. Aukštųjų Šančių padalinyje planuojame stiprinti ambulatorines (įskaitant konsultacijų, dienos stacionaro), reabilitacijos paslaugas, taip pat svarstysime dėl kitų paslaugų atkėlimo, slaugos paslaugų plėtros.
– Kodėl apskritai reikėjo gydymo įstaigų reorganizacijos?
– Planuojant reorganizaciją, buvo iškelti aiškūs tikslai ir vizija, kurios centre – pacientas. Dvi ligoninės, dubliuojančios kai kurias veiklas, konkuruojančios dėl pacientų ir darbuotojų, neatrodė efektyvu sistemos požiūriu. Didelis administracinis aparatas. Kai kuriose srityse – pacientų trūkumas. Kaip ir minėjau, tikslas – kad pacientui būtų aišku, kuriame Kauno padalinyje jis gaus reikiamą pagalbą. Link šio tikslo kryptingai judame.
Taip pat be galo svarbus dalykas – universiteto kaip dalininko atsiradimas. Tai įpareigojo dar labiau skatinti mokslo naujovių diegimą, standartizuoti darbuotojų kompetencijų ugdymą, inicijavo pedagoginį procesą beveik visuose padaliniuose, atsirado atsakomybė už jaunosios kartos medicinos sistemoje auginimą.
– Jūs jau metus vadovaujate didžiulei organizacijai. Prieš tai buvote medicinos direktore. Kokie Jūsų, kaip vadovės, prioritetai?
– Kaip ir kiekvienam vadovui, atėjusiam į naują poziciją, man labai svarbi komanda, su kuria dirbsiu: kad turėtume bendrą požiūrį – į pačią sistemą, darbus, kuriuos reikia atlikti. Šie metai man buvo komandos formavimo metai. Šiandien dar negaliu pasakyti, kad komanda jau suformuota, bet tie žmonės, kurie dirba čia, turi pakankamai kvalifikacijų ir ryžto įgyvendinti ligoninės viziją ir tikslus.
Be to, daug dėmesio skiriame visos ligoninės vadovų mokymams, nes turime daugiau kaip 150 skyrių vadovų ir vyresniųjų slaugytojų-administratorių. Per penkerius metus surengėme nemažai mokymų, kuriuose diegėme organizacijos vertybes, gilinomės, kaip dirbti komandoje, kaip neperdegti, kaip komunikuoti, mokėmės diegti LEAN įrankius. Vadovo vaidmuo – esminis, norint pasiekti rezultatų, įgyvendinti ligoninės misiją.
– Jūsų įstaigos dalininkas – LSMU. Vienas iš uždavinių – suteikti klinikinę bazę, kuria studentai galėtų naudotis studijų metu. Kaip pavyko ši užduotis?
– Man svarbu, kad mokslo pažanga šią ligoninę pasiektų kuo greičiau. Mes esame iš esmės II lygio paslaugų ligoninė ir mūsų noras – būti kuo arčiau paciento. Džiaugiamės, kad esame Lietuvos centre, šalia veikia Kauno klinikos, todėl specializuoto gydymo reikalaujančius pacientus, kuriems reikia neatidėliotinų paslaugų, galime nukreipti tiesiai į Klinikas vadinamaisiais žaliaisiais koridoriais.
Šiuo metu mūsų ligoninė ugdo 29-ių universiteto rezidentūros programų rezidentus. Suteikiame daugiau kaip 2 tūkst. praktikos vietų. Džiaugiuosi, kad per pastaruosius penkerius metus išaugo ir studentų, ir rezidentų skaičius. Taip pat daugėja doktorantų, o tai anksčiau nebuvo toks dažnas dalykas. Džiaugiamės bendradarbiavimu su LSMU, Kauno kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Mindaugo profesinio mokymo centru ir kitomis mokslo įstaigomis.
– Žvelgiant į Kauno ligoninių praeitį, ko gero, moteris vadoves galėtume suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Ar nesudėtinga vadovauti tokiai didelei įstaigai?
– Dabar greitai suskaičiavau, kad skirtingas vadovaujamas pareigas einu jau dvylika metų. Jaučiu, kad kiekvienais metais naujos patirtys mane kaip vadovę tik sustiprina. Aš, kaip medikė, esu įpratusi daug mokytis, gydytojo darbas išmoko dirbti greitai ir gerai, veikti nesuplanuotose situacijose. Mėgstu naujų dalykų semtis ir pati: skaitau knygas, kai galiu, nepraleidžiu seminarų, kvalifikacijos kursų vadybos temomis. Be to, man pasisekė, kad galėjau mokytis ir iš gyvų pavyzdžių – savo vadovų. Prieš kelerius metus baigiau vadybos studijas, kur taip pat įgijau papildomų žinių.
Tikiu, kad geriausi rezultatai pasiekiami stiprioje komandoje. Svarbu turėti aiškų tikslą. Jis yra, bet dar nepasiektas. Tad pirmyn!
Antra pagal dydį regione ir viena didžiausių šalyje
Teikiamos II ir III lygio stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Dirba beveik 3 200 darbuotojų (iš jų: daugiau nei 700 – gydytojų, beveik 1 tūkst. – slaugytojų, 90 – rezidentų). Mokslo daktaro laipsnį turi daugiau nei 70 darbuotojų.
Ligoninė turi 1 344 lovas, padaliniuose per metus hospitalizuojama per 50 tūkst. pacientų, suteikiama per 620 tūkst. ambulatorinių paslaugų, atliekama daugiau nei 17 tūkst. operacijų, skubios pagalbos skyriuose priimama daugiau nei 90 tūkst. pacientų.
LSMU Kauno ligoninei priklausantys padaliniai:
Šilainių padalinys (Josvainių g. 2 ir Baltijos g. 120) – didžiausias padalinys, prie kurio pernai iškilo naujas Ortopedijos traumatologijos klinikos korpusas;
Šančių padalinys (Hipodromo g. 13);
Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektorius (S. Dariaus ir S. Girėno g. 48);
Psichiatrijos klinikos Marių sektorius (A. Kriščiūno g. 2, Samylų seniūnija, Kauno r.);
Vaikų reabilitacijos skyrius „Žibutė“ (J. Zikaro g. 14, Kačerginė, Kauno r.);
Slaugos klinikos Garliavos padalinys (Vytauto g. 61/63, Garliava);
Slaugos klinikos Panemunės padalinys (Kiaunių g. 2);
V. Tumėnienės vardo vaikų ankstyvosios raidos centras (Kiaunių g. 2);
Krikščioniškieji gimdymo namai (Miško g. 27);
P. Mažylio gimdymo namai (veiks iki spalio 1 d. Nuo spalio 1 d. paslaugos bus teikiamos Akušerijos ginekologijos skyriuje ir Konsultacijų poliklinikoje (Josvainių g. 2).
Naujausi komentarai