Premjerė apie projekto svarbą: tai užtikrins dar didesnį saugumą ir ekonominį patrauklumą

Premjerė Inga Ruginienė teigė besitikinti, kad „Rail Baltica“ projektas bus baigtas kokybiškai ir laiku.
„Mums, kaip Lietuvai, tai yra labai svarbu, nes mes turime labai svarbias dvi kryptis – Lenkija, ir Šiaurė. Tai tos dvi kryptys užtikrins mūsų dar didesnį saugumą, dar didesnį ekonominį patrauklumą“, – bendroje premjerų spaudos konferencijoje Rygoje sakė I. Ruginienė.
Latvijos premjerė Evika Siliņa pabrėžė, kad būtina užtikrinti tinkamą finansavimą šiam projektui.
„Tai yra vienas iš mūsų bendrų prioritetų kalbant apie daugiametį Europos Sąjungos biudžetą, nes žinoma, kad mūsų visų bendras tikslas yra pritraukti maksimaliai lėšų šiam projektui. Ir Europos Sąjungos pasiūlymas taip pat yra daug žadantis – tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms“, – spaudos konferencijoje sakė Latvijos premjerė.
„Ir Latvijoje taip pat žiūrint į tai, kaip mes esame pažengę su „Rail Baltica“ projektu, mums pakanka lėšų, kad galėtume ir toliau statyti – tiesiog reikia statyti“, – pridūrė ji.
Nepaisant to, kad darbai Latvijoje vyksta lėčiau nei Estijoje ir Lietuvoje, Latvijos premjerė teigė, kad „Rail Baltica“ projektas visą laiką yra darbotvarkėje, norima sumažinti jo kaštus.
„Aš nesu iki galo patenkinta kainomis, kokios yra pasiūlytos, dėl to biudžete skirta papildomų lėšų, kad mes perprojektuotume ir sumažintume kaštus, nes man atrodo svarbu ir tai, kokia kaina. Šiuo metu vyksta derybos tiek su statytojais, tiek ir su Europos elektros linijomis ir mūsų nacionaliniai sprendimai yra tokie, kad jau iš dalies Latvijos geležinkeliai bus statytojai“, – teigė E. Silina.
Anot jos, Latvijoje svarstoma šį projektą tęsti viešosios ir privačios partnerystės būdu.
„Bet vienareikšmiškai, tokie gandai, kad mes nestatysime link Estijos – tai yra tikrai gandai. Ir mums šis sujungimas yra labai reikalingas. Ne tik tam, kad galėtų mūsų gyventojai važiuoti vieni pas kitus, bet mums taip pat yra svarbu ir toliau sujungimas su Suomija, kur yra mūsų daug partnerių ir NATO, ir saugumo klausimais“, – prabrėžė ji.
Estijos premjeras Kristenas Michalas pabrėžė, kad būtina „Rail Baltica“ užbaigti iki 2030 metų.
„Mūsų visa trasa Estijoje, vyksta darbai 155 km ruože, ir jau trečdalis trasos įrengiama. Latvijoje taip pat vyksta aktyvus planavimas, kaip įrengti trasą link Estijos. Kadangi kitais metais Estija pirmininkaus ir Baltijos, ir Šiaurės šalių valstybių bendradarbiavimui, tai mums „Rail Baltica“ yra vienas iš svarbiausių projektų“, – spaudos konferencijoje sakė K. Michalas.
Jis pabrėžė matantis galimybę ir pajėgumą stiprinti šalies gynybą ir ekonominę plėtrą.
Latvijos premjerė pabrėžė, kad ES Rytų regionas susiduria su ekonominės plėtros iššūkiais, todėl ES biudžetas turėtų skatinti konkurencingumą ir globaliai, ir regiono ribose. Be to, svarbu vienodos sąlygos ūkininkams.
I. Ruginienė kalbėjo, kad Lietuva tikisi, kad naujoje ES finansinėje perspektyvoje galės būti finansuojami ne tik strateginiai projektai, bet ir karinis mobilumas ir atsparumas.
Iki šiol Lietuva yra užsitikrinusi apie 1,6 mlrd. eurų „Rail Baltica“ projektui. Iki 85 proc. yra finansuojama ES lėšomis iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, likusi dalis padengiama Lietuvos valstybės lėšomis.
