Registrų centras paskelbė, už kiek milijonų aukcionuose parduota turto

Skirtumas tarp pradinės ir galutinės parduotų objektų kainos liepą-rugsėjį buvo 6 mln. eurų, penktadienį pranešė Registrų centras.
Per ketvirtį paskelbta 3,8 tūkst. naujų aukcionų ir varžytinių (2,6 proc. mažiau nei antrąjį ketvirtį), o iš jų įvyko beveik 1,1 tūkst.
Antstolių skelbtose varžytynėse parduota turto už 9,1 mln. eurų (28 proc. daugiau), savivaldybių – už 2,9 mln. eurų (3 proc. mažiau), nemokumo administratorių – 3,5 mln. eurų (tiek pat), kitų institucijų – 17,8 mln. eurų (du kartus daugiau), Turto banko – 7,4 mln. eurų (10,5 proc. daugiau).
Brangiausias parduotas objektas – už 12,1 mln. eurų parduotas Mykolo Romerio universiteto (MRU) pastatų kompleksas sostinės Antakalnio mikrorajone, taip pat už 1,7 mln. eurų – administracinis pastatas sostinės Geležinio Vilko gatvėje, už 1,35 mln. eurų – buvęs žvejo namas Nidoje.
