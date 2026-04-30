„Rokiškio sūris“ išmokės 6,3 mln. eurų dividendų

Tokiam valdybos siūlymui akcininkai pritarė susirinkime balandžio 30 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė įmonė.
Iš viso akcininkai sprendė dėl 101,9 mln. eurų paskirstytino pelno, iš kurio 45 tūkst. eurų skirta tantjemoms valdybos nariams ir darbuotojų premijoms, o likę 95,6 mln. eurų perkelti į kitus finansinius metus.
Pernai bendrovė dividendams taip pat skyrė 6,3 mln. eurų.
Bendrovės grynasis pelnas pernai sumenko 23,3 proc. iki 16,3 mln. eurų, tuo metu pardavimai augo 12,5 proc. iki 376,1 mln. eurų. Grupės grynasis pelnas smuko 24,7 proc. iki 17,2 mln. eurų, o pardavimai augo 8,7 proc. iki 402,7 mln. eurų.
„Rokiškio sūrio“ akcijos kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše. Galutiniai „Rokiškio sūrį“ kontroliuojantys asmenys yra Antanas Trumpa ir Dalius Trumpa.
