„Ryanair“ vadovas: mums reikia tik to, kad mokesčiai būtų sumažinti iki buvusio lygio

Dėl to įmonė šį žiemos sezoną neplanuoja jokios plėtros, tačiau tikina norinti plėstis Lietuvoje, kur jau daug investavo, trečiadienį pranešė „Ryanair“.
Tuo metu Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus sako, kad tokie „Ryanair“ pareiškimai yra įprasta bendrovės komunikacinė taktika.
„Nebus jokios plėtros vien dėl augančių kaštų“, – spaudos konferencijoje Vilniuje sakė „Ryanair“ finansų vadovas Jasonas McGuinness'as (Džeisonas Makginesas).
„Pristatysime planą Lietuvos valdžiai. Norime plėstis Lietuvoje, kur jau gausiai investavome, (...) manau, jog galime padvigubinti savo srautus per artimiausius metus“, – teigė jis.
„Ryanair“ teigimu, Lietuvos oro uostai (LTOU) turėtų atšaukti 30 proc. didesnius mokesčius Vilniaus oro uoste, palyginti su mokesčiais, taikytais prieš pandemiją.
Vilniaus oro uostas rinkliavas padidino 2023 metais ir jų kol kas neketina didinti.
„Mums reikia tik to, kad mokesčiai būtų sumažinti iki buvusio lygio. Kitaip nebus plėtros nei Vilniuje, nei Kaune, nei Palangoje“, – sakė „Ryanair“ vadovas.
Kaip teigia bendrovė, per dideli oro uosto mokesčiai „stabdo atsigavimą, riboja susisiekimą ir trukdo Lietuvai pasiekti savo ekonominį ir turistinį potencialą bei sukurti daugiau darbo vietų“.
Įmonė pabrėžia, kad konkuruojančios kitos valstybės, pavyzdžiui, Lenkija, Vengrija ar Švedija, oro uosto mokesčius mažina bei taip skatina savo aviaciją, kai „Lietuva juda priešinga kryptimi“.
„Oro uostai itin aktyviai konkuruoja dėl to, kur plėsis aviakompanijos, nes labai mažai oro linijų plečiasi. Tad šis 30 proc. kilstelėjimas yra priešprieša tam, kas dabar vyksta Europos aviacijoje. Todėl Lietuvoje nebus plėtros, kol tai nebus pataisyta “, – kalbėjo J. McGuinness'as.
Jis taip pat abejojo, kad „Ryanair“ konkurentai galėtų užimti bendrovės vietą: „Wizz Air“ čia nebebus po metų ar dviejų, tai bankrutuojančios oro linijos. „Air Baltic“ rūpinasi tik Ryga, jie neužims atsiradusios vietos Vilniuje.“
Pasak „Ryanair“ atstovo, bendrovė planavo metinį keleivių srautą padidinti iki 2,8 mln., atidaryti 10 naujų krypčių ir trimis orlaiviais iki penkių padidinti Lietuvoje laikomų lėktuvų parką.
LTOU vadovas: tai įprasta „Ryanair“ taktika
Su J. McGuinness'u trečiadienį susitikęs S. Bartkus teigė, kad tokie „Ryanair“ pareiškimai yra įprasta bendrovės komunikacinė taktika: „Kurią jie naudoja turbūt visoje Europoje ir visur, kur tik skraido.“
Jis pabrėžė, kad Vilniaus oro uoste rinkliavas siekiama išlaikyti konkurencingas: jų planuojama nekelti bent iki 2026-ųjų, nepaisant to, jog į oro uostą investuojama, auga jo išlaikymo kaštai.
„Sakyčiau, kad čia turbūt geras mūsų pasiekimas“, – žurnalistams trečiadienį sakė S. Bartkus.
Jis taip pat pastebėjo, jog „Ryanair“ kol kas neuždaro nė vieno skrydžio bei jos veikla Lietuvoje auga, priešingai nei Estijoje, kur bendrovė trečiadienį pranešė atšaukianti penkis maršrutus.
„Ryanair“ keleivių srautas šiaip Lietuvoje augo pernai ir užpernai, auga ir šiemet. Matome, kad „Ryanair“ bus paaugusi 9 proc., kai Lietuvos oro uostų augimas bus apie 7 procentus. Jie netgi truputį greičiau auga nei visi kiti“, – teigė S. Bartkus.
Paprašytas įvertinti „Ryanair“ pareiškimus, jog Vilniuje mokesčiai auga, kai konkuruojančiuose oro uostose jie mažinami, S. Bartkus teigė, jog rinkliavas kelia daug Europos oro uostų.
„Europoje veikia keli šimtai oro uostų, tai galima rasti pavyzdžių, kurie kažkur kažką sumažino, bet aš apie tuos pavyzdžius nelabai esu girdėjęs. Tikiu tikiu, kad jų, bet bendra tendencija, kad Europoje oro uostų, rinkliavos auga iš esmės visur, 95 proc. visų oro uostų“, – kalbėjo S. Bartkus.
LTOU vėliau pranešė, kad paskutinį kartą rinkliavos Vilniaus oro uoste keistos 2023 metais ir nesikeis 2026 metais, nepaisant to, kad daromos investicijos, statomi nauji terminalai, didėja atlyginimai, brangsta paslaugos, elektra, vanduo, šildymas.
Pasak Lietuvos bendrovės, „Ryanair” toliau išlieka auganti bendrovė Lietuvoje – per 9 mėnesius ji skraidino 2,2 mln. keleivių, arba 9 proc. daugiau nei pernai. Ji skraidina 48 kryptimis, daugiausia – iš Kauno oro uosto – 27, iš Vilniaus – 19, iš Palangos – 2.
Lietuvos oro uostai prasidedant žiemos aviacijos sezonui kartu su visais partneriais siekia naujo keleivių rekordo. Planuojama, kad šiemet keliautojų per Vilnių, Kauną ir Palangą skaičius pasieks 7 milijonus.
Naikina reisus Estijoje
Kaip trečiadienį pranešė estų dienraštis „Postimees“, „Ryanair“ 40 proc. sumažins žiemos sezono skrydžių iš Talino pajėgumą. Iš žiemos skrydžių tvarkaraščio bus išbraukta iš viso 110 tūkst. keleivių vietų ir penki tarptautiniai maršrutai. Vasarą „Ryanair“ skelbė, kad sumažins pajėgumą 45 proc., arba 230 tūkst. vietų.
Pernai spalį „Ryanair“ pranešė, jog Kauno oro uoste šiemet planuoja pastatyti dar vieną orlaivių remonto ir techninės priežiūros angarą. Investicijos į jį sieks milijonus eurų, jame numatoma įdarbinti apie 150 žmonių. Dabar Kaune veikia du bendrovės angarai.
Tuo metu bendrovės konkurentė Vengrijos pigių skrydžių bendrovė „Wizzair“ rugsėjį pranešė iki kitų metų pavasario pasiūlysianti septynias naujas kryptis iš visų trijų Lietuvos oro uostų, o nuo gruodžio Vilniaus oro uoste laikys jau trečią orlaivį.
