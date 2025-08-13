Savickas: institucijų sujungimas leis sumažinti administracines išlaidas

Po pertvarkos veiksianti įstaiga vadinsis Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra.
„Šių pokyčių tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti valdymą ir gerinti paslaugų kokybę. Institucijų sujungimas pagerins koordinaciją, leis sumažinti administracines išlaidas ir sustiprinti paslaugų prieinamumą“, – pranešime sakė ministras Lukas Savickas.
Planuojama, kad funkcijų optimizavimas sutaupys iki 300 tūkst. eurų per metus, pagerins paslaugų prieinamumą bei sustiprins kokybės infrastruktūros koordinavimą.
Naujausi komentarai