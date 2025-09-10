 Šio banko įstatinis kapitalas padidintas net 50 mln. eurų

2025-09-10 13:03
BNS inf.

Nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinis kapitalas padidintas 50 mln. eurų iki 253,4 mln. eurų.

Šio banko įstatinis kapitalas padidintas net 50 mln. eurų / Freepik.com nuotr.

Kaip rodo Registrų centrui pateikti duomenys, kapitalas padidintas išleidžiant 172,6 tūkst. naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 289,6 euro, o akcijų emisijos kaina – 49,994 mln. eurų.

Nurodoma, kad ILTE akcijų skaičius pakeistas į 253,4 mln. vienetų, vienos akcijos nominali vertė pakeista į 1 eurą. Visų akcijų valdytoja yra Finansų ministerija.

Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų.

Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius interviu BNS liepos pradžioje sakė, kad ILTE įstatinio kapitalo didinimas yra viena svarbių valstybės investicijų – anot jo, kad ILTE galėtų veikti savo jėgomis ir įgyvendinti programas, jos kapitalą reikėtų padidinti bent kelis kartus, todėl tai vyks etapais ir pagal valstybės finansines galimybes. 

