Šio banko įstatinis kapitalas padidintas net 50 mln. eurų

Kaip rodo Registrų centrui pateikti duomenys, kapitalas padidintas išleidžiant 172,6 tūkst. naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 289,6 euro, o akcijų emisijos kaina – 49,994 mln. eurų.
Nurodoma, kad ILTE akcijų skaičius pakeistas į 253,4 mln. vienetų, vienos akcijos nominali vertė pakeista į 1 eurą. Visų akcijų valdytoja yra Finansų ministerija.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų.
Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius interviu BNS liepos pradžioje sakė, kad ILTE įstatinio kapitalo didinimas yra viena svarbių valstybės investicijų – anot jo, kad ILTE galėtų veikti savo jėgomis ir įgyvendinti programas, jos kapitalą reikėtų padidinti bent kelis kartus, todėl tai vyks etapais ir pagal valstybės finansines galimybes.
