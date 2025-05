Skandalingiems verslininkams pasipylė nauji kaltinimai

Pernai Didžiosios Rinkos aikštėje jie šeimininkavo kupole, kuriame nelegaliai pardavinėjo alkoholį, stipresnį, nei buvo leista išduotoje prekybos alkoholiu licencijoje. Dėl to įmonei, valdžiusiai kupolą, buvo paskirta solidi bauda. Tiesa, tuomet kupole veiklą iškart registravo ir naują licenciją prekybai alkoholiu išsiėmė tie patys verslininkai Gaubiai, tačiau jau kitos įmonės vardu. Po visų skandalų kupole veiklą Gaubiai baigė ir Kėdainiuose atidarė naktinį klubą. Tamsūs šių verslininkų istorijos puslapiai Kėdainių rajono savivaldybei nesutrukdė ir vėl išduoti Gaubiams prekybos alkoholiu licencijos, tik šį kartą – ir stipriam alkoholiui. Be to, ši licencija neturi galiojimo laiko pabaigos. Tačiau ir naujoje vietoje skandalingi verslininkai ilgai nepadirbo – tyrimus dėl jų įmonės veiklos yra pradėjusi ir Valstybinė darbo inspekcija, ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Nei darbo sutarties, nei atlyginimo

Visa istorija iškilo aikštėn prieš kelias dienas, kai socialiniuose tinkluose apie savo patirtį dirbant Dovilės Gaubienės MB „Dogylė“ valdomame klube „G-Lounge“ papasakojo buvusi barmenė Jūratė.

Jauna moteris teigė ne tik niekaip nesulaukusi darbo sutarties su klubo savininkais, bet ir negavusi atlyginimo, o darbo sąlygos esą buvo itin sudėtingos.

„Nors nuoširdžiai stengiausi atlikti savo darbą gerai, vadovybė niekada nesirūpino tinkamomis darbo sąlygomis: trūko elementarių darbo įrankių, reikalingų darbui atlikti, o kai kurie būtini dalykai būdavo tiesiog ignoruojami. Jau nekalbant apie tai, kad aplinka buvo nuolat chaotiška ir nestabili. Dar didesnį šoką patyriau, kai atėjo laikas atsiskaityti už mano sąžiningai atliktą darbą. Nepaisant mano pastangų ir kantrybės, atlyginimas nebuvo sumokėtas laiku. Šiandien, nuvykus atsiimti to, kas man teisėtai priklauso – mano uždirbtų pinigų, – klubo savininkas Gytis Gaubys vietoje konstruktyvaus sprendimo iškvietė policiją ir pateikė prieš mane melagingą pareiškimą dėl neva vykusio reketo, nors mano elgesys buvo visiškai ramus ir taikus“, – pasakojo moteris.

Dar didesnį šoką patyriau, kai atėjo laikas atsiskaityti už mano sąžiningai atliktą darbą.

Ji pasakojo, kad klubo savininkai jai jau pagrasino, kad už šmeižtą reikalaus 20 tūkst. eurų žalos atlyginimo.

Moteriai antrino ir jos buvusi kolegė Loreta Staškūnaitė, kuri teigė, kad tai, ką rašo Jūratė, yra tiesa.

„Jie ne tik algų nemoka, bet ir emociškai smurtauja, ypač Gytis. Dirbau tris dienas, bet atsigauti negalėjau savaitę laiko, dirbau po 14 val. dienos metu ir klubo metu, bendravau su ten dirbusia virėja – jai skoloj jie. Su manim grubiai bendravo, rėkė ant manęs, ypač Gytis, tyčiojosi iš manęs, dėl to viską mečiau ir išėjau. O ši panelė iš Panevėžio tikrai labai darbšti draugiška, sąžininga“, – teigė Loreta.

Buvusi klubo barmene Jūratė pasidalino nuotrauka, kaip verslininkų Gaubių naktiniame klube „G-launge“ atrodo baro užkulisiai. Tačiau skundų dėl higienos turi ne tik darbuotojai, bet ir lankytojai. „Rinkos aikštės“ nuotr.

G. Gaubys teigia, kad istorija tėra šmeižtas

Tuo tarpu klubo savininkės vyras G. Gaubys „Rinkos aikštei“ aiškino, kad ši istorija – eilinė šmeižto akcija prieš verslą Kėdainiuose bandančius kurti žmones ir žadėjo savo reputaciją ginti teismo keliu.

„Esame pasiruošę bendradarbiauti su visomis institucijomis ir pateikti visus turimus dokumentus, kurie patvirtina mūsų veiklos skaidrumą ir teisėtumą. Aišku, visiems buvo ir yra labai įdomu, ar ji buvo įdarbinta. Keista, kodėl ji pati to nepasakė, kad ji priklauso Šaulių sąjungai ir ten oficialiai dirbanti ir, jei būtų buvusi įdarbinta, tai nebegautų atlygio ir kompensacijų. Todėl jos buvo prašymas primygtinai, kad ji čia mums padės savaitgaliais ir su ja bus atsiskaitoma kiekvieną vakarą. Tas mums nelabai patiko, tačiau nelabai turėjau iš ko rinktis, nes Dovilei sausio mėnesį buvo labai stipriai pablogėjusi sveikata ir iki šiolei negali normaliai dirbti, negali peršalti ir labai turi saugoti sveikatą“, – aiškino G. Gaubys, teigdamas, kad mokėdavo Jūratei pinigus kiekvieną vakarą, tad nesupranta, kodėl moteris su draugu atvykusi reikalavo pirmiausia šimto, po to dviejų šimtų, o galiausiai visų 250 eurų. Kadangi, pasak G. Gaubio, susikalbėti nepavyko, buvo iškviesta policija.

Skundų darbo inspekcijai – ne vienas

Šiuo metu MB „Dogylė“ oficialiai dirba vienas žmogus – pati MB savininkė D. Gaubienė. Tačiau balandžio 16 dieną buvo registruoti du darbuotojai, kovo mėnesį buvo trys darbuotojai, o sausį – net penki darbuotojai.

Tiesa, kaip klubas dabar išsiverčia su vienu legaliu darbuotoju, kuris, pasak G. Gaubio, turi saugoti savo sveikatą ir negali normaliai dirbti, lieka neaišku.

„Taip, buvo situacijų, buvo, kad mus perdavė Darbo inspekcijai, bet ne problema ir paviešint tokius dokumentus ir teiginius, kur aiškiai parašyta, kad skundai atmesti ir nepagrįsti“, – tikino G. Gaubys.

Tiesa, sunku suprasti, kaip gali būti, jog skundus Darbo inspekcija atmetė kaip nepagrįstus, jei pati Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad šioje įmonėje per paskutinius metus fiksuoti darbdavio ir jo vadovo ar kito atsakingo asmens padaryti LR Administracinių nusižengimų kodekso ir/arba LR Užimtumo įstatymo pažeidimai.

Valstybinė darbo inspekcija „Rinkos aikštę“ informavo, kad buvo ir ginčas dėl darbo užmokesčio, tačiau jis buvo nutrauktas, pareiškėjai atsisakius reikalavimų.

Ir tai, panašu, ne pabaiga, nes dar vienas Darbo ginčų komisijos posėdis dėl darbo sąlygų MB „Dogylė“ numatomas gegužės 20 dieną.

Dėl higienos pažeidimų tyrimą atlieka ir VMVT

Kalbai pasisukus apie naktinį klubą, atsirado klientų, kurie pasakojo, kad klube yra nesilaikoma higienos normų. Nei darbuotojų, nei klientų atžvilgiu.

„Šiame naktiniame klube teko būti kelis kartus. Visiškai nėra kokteilių pasirinkimo, baras atrodo kaip tiesiog sandėlis – sudėtos dėžės, alaus bačkos. Man net pagailo barmenės, kad šaltu metu jai tenka šildytis senu ir mažu šildytuvu“, – rašė kraštietė Agnė.

Jai antrino ir kita klubo lankytoja.

„Išvis nelabai suprantu, kaip dar žmonės ten lankosi. Pati savo akimis mačiau, kai kokteiliai daromi į panaudotas nešvarias stiklines… higienos nulis, o apie antrą aukštą išvis tyliu, nors šiukšles susišluotų“, – rašė kraštietė.

Pats G. Gaubys vėlgi sako, kad istorijos apie prastą higieną tėra šmeižtas.

„Kas liečia higieną, tai mums tai taip pat prioritetas, nes puikiai iš patirties žinome, jog esame stebimi ir bet kada galime sulaukti svečių. Viena virėja ir išėjo iš darbo, nes nenorėjo paklusti kai kuriems higienos reikalavimams, be raginimų pati nesidėjo galvos apdangalo ir, nepasibaigus bandomajam terminui, ji parašė pareiškimą. O dabar tikriausiai pyksta, nes man visada buvo ir bus prioritetas kokybė“, – tikina G. Gaubys.

Tiesa, paaiškėjo, kad taip kokybę vertinančiame klube Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka itin plataus masto tyrimą. Jo rezultatai kol kas neskelbiami.

Nesumokėjo ir už atlikėjų pasirodymą

Nepatenkintais darbuotojais Gaubių bėdos nesibaigia. Visai neseniai apie tai, kad klubas niekaip nesumoka atlygio, pasidalino ir klube koncertavusios grupės „Karaliai“ narys Lukas Karalius.

„Esame priversti viešai pasidalinti nemalonia situacija, su kuria susidūrėme po mūsų koncerto „G-Lounge“ bare Kėdainiuose. Renginys įvyko pagal visus susitarimus, tačiau iki šiol už atliktą darbą su mumis neatsiskaityta. Nors sąskaita buvo pateikta, organizatoriai vengia bet kokio kontakto – neatsako į skambučius, žinutes, nesiima jokių veiksmų šiai situacijai išspręsti. Vis dar turime vilties, kad „G-Lounge“ atstovai elgsis atsakingai ir atsiskaitys už darbą artimiausiu metu. Tačiau jei per protingą laiką nebus jokių žingsnių iš jų pusės, būsime priversti pradėti skolų išieškojimo procesą ir paviešinti šią situaciją plačiau – kad tiek atlikėjai, tiek žiūrovai žinotų, su kuo turi reikalų“, – rašo L. Karalius.

G. Gaubys pripažįsta, kad turi skolų, grasina bankrotu

Pats naktinio klubo atstovas G. Gaubys neslepia, kad turi skolų. Jis teigė, kad skolos susidarė po to, kai jo žmonai sutriko sveikata ir ji negalėjo dirbti bei gaminti maisto, o prieš tai dirbusi virėja kreipėsi į Darbo inspekciją.

„Po tokių nesąmonių kavinė praktiškai nedirbo, nes maistas ne mano stiprioji pusė, aš galiu tik padėti, bet ne ruošti. Tad logiška, kad nėra ir pajamų, ir atsiras skolos. Bet kas priklauso įstatymų tvarka – bus įvykdyta ir prie pirmų galimybių bus išmokėta likusi algos dalis virėjai“, – aiškino G. Gaubys.

Taip, mes turim skolų, kurios susidarė ir viskas susiję, taip, mums labai sunku, bet mes vis tiek įsijungiam šypsenas. Ir aš nebėgu, nesislepiu, nejau jūs galvojate, kad mes nuo tos situacijos kaifuojam?

Nors viešojoje erdvėje dažnai skamba kaltinimai, kad su tais, kam skolingi, Gaubiai neatsiskaito ir nekontaktuoja, G. Gaubys sako priešingai. Tiesa, jis užsimena ir apie tai, kad spaudimas gali priversti paskelbti bankrotą, o tada, pasak verslininko, skolų niekas neatgaus.

„Taip, mes turim skolų, kurios susidarė ir viskas susiję, taip, mums labai sunku, bet mes vis tiek įsijungiam šypsenas. Ir aš nebėgu, nesislepiu, nejau jūs galvojate, kad mes nuo tos situacijos kaifuojam? Aš suprasčiau, kad jei mes būtume pertekę pinigais ir būtume tyčia taip darę, keliavę po Maldyvus ir t.t. Bet aš bendrauju su visais, kam skolingas, stengiuos ir darau kiek įmanoma ir visi tai mato. Mes jau laisvai galėjome skelbt bankrotą ir visiems statyt ragus, kas dabar ypač populiaru, bet mes nesirenkam to lengviausio kelio. Jei esu skolingas, tai esu, bet nereikia čia viešumoj kurt nesąmonių ir neva „mokyti“. Pardaviau vakar tris puodelius kavos ir du alaus, uždirbau 16 eurų apyvartinių lėšų. Ar to pakaks skoloms grąžinti? Aišku, kad ne… O tiesa ta, kad tai prives prie bankroto ir tada niekas tų skolų nebeatgaus, štai ko pasiekė tas noras visus mus nubaust ir ale pamokyt“, – sakė G. Gaubys, tačiau pridūrė, kad kol kas dar bando parduoti ir tuos kelis puodelius kavos per dieną.