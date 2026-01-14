Susisiekimo ministras: šiuos skrydžius dar bus bandoma išsaugoti

„Skrydžiai dar nėra uždaryti, jie iki kovo mėnesio vyksta. Mes kalbamės ir artimiausiom dienom dar kalbėsimės ir su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir su „Investuok Lietuvoje“, ir su verslo asociacijom. Tai nėra 100 proc., kad jau tikrai nebus, langelio kažkiek praviro palikta, tačiau visas vaizdas, kuris dėliojasi dėl Londono Sičio, tai didžiausia tikimybė, kad visgi kovo mėnesį ir bus tie skrydžiai jau pabaigti“, – BNS trečiadienį teigė ministras.
Kaip rašė BNS, Lietuvos oro uostai ir Lenkijos oro bendrovė „LOT Polish Airlines“ sutarė nuo šių metų kovo pabaigos naikinti tiesioginius skrydžius, nes maršrutas nuostolingas. Jis buvo paremtas rizikos pasidalijimo partnerystės susitarimu.
Susisiekimo ministras BNS neatskleidė, kokių nuostolių dėl maršruto patyrė oro bendrovė ir valstybė.
„Dėl nuostolių, tai yra sutartiniai santykiai tarp LOT ir Lietuvos oro uostų ir ten yra punktas konfidencialumo“, – teigė J. Taminskas.
Jis, be kita ko, pabrėžė, kad naikinant skrydžius į Londono Sitį, dažnės skrydžių į Varšuvą.
Kaip rašė BNS, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus teigė, kad 2025 metais maršruto rezultatas buvo prastesnis nei 2024 metais, lėktuvo užpildymas siekė 67,6 procento.
Sprendimą atsisakyti šios krypties kritiškai įvertino užsienio investuotojus vienijanti asociacija „Investors’ Forum“. Anot jos, tai silpnina šalies tarptautinį konkurencingumą ir neatitinka ambicijos stiprinti jos kaip aukštos pridėtinės vertės investicijų krypties pozicijas.
LOT skrydžius į Londono Sitį pradėjo 2019 metais. Bendrovė Lietuvos oro uostai su tarptautinę reguliaraus skrydžio operatoriaus atranką laimėjusia „LOT Polish Airlines“ 2023 metais pasirašė investicijų sutartį ir sutarė tęsti šiuos skrydžius.
Šis projektas buvo viena iš nedaugelio Europos Komisijos reguliavimo išimčių, leidžiančių oro bendrovei skirti valstybės pagalbą skrydžiui, kai jis ES viduje yra pripažįstamas kaip ypatingos svarbos. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, skrydžių tarp Vilniaus ir Sičio finansavimo pagal šį modelį pratęsti nebuvo galima.
