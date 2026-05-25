Svarbi žinia gyventojams: pranešė, kada galės pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti

„Planuojame, kad tokia galimybė Registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Visi žmonės, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemones – elektroninį parašą ir kitas – galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti“, – pirmadienį žurnalistams sakė Giedrius Cininas, pakeitęs dėl nutekintų šimtų tūkstančių Registrų centro duomenų atsistatydinusį Adrijų Jusą.
Anot laikinojo įmonės vadovo, šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į Registrų centrą.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie RC valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimo.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
BNS žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys.
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