Teismo verdiktas: Lietuvos bankas neteisėtai atsisakė suteikti licenciją

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį iš dalies patenkino „Baltic Financial Company“ skundą ir panaikino LB valdybos 2022 metų sausio nutarimą, kuriuo centrinis bankas atsisakė išduoti įmonei licenciją, pranešė LVAT.
LVAT panaikino įmonei nepalankių Regionų administracinio teismo 2023 metų birželį priimtą sprendimą, o bylos dalį dėl įmonės reikalavimo priteisti jai daugiau nei 1 mln. eurų nuostolių atlyginimą perdavė nagrinėti iš naujo.
Išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad LB nepagrindė išvados, jog įmonės veiklos planas neužtikrina saugios ir patikimos banko veiklos – LB nutarime nebuvo nurodytos tokią išvadą pagrindžiančios faktinės aplinkybės ir motyvai, rašoma teismo pranešime.
„Nutarimas neatitinka reikalavimo nurodyti administracinio sprendimo faktinį pagrindą ar kitas sprendimui įtakos turėjusias aplinkybes ir reikalavimo tokį sprendimą motyvuoti“, – paskelbė teismas.
BNS 2023 metų birželį rašė, Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, jog LB teisėtai nesuteikė licencijos „Baltic Financial Company“ ir neprivalo jai atlyginti 1 mln. eurų žalos.
Anot teismo, „Baltic Financial Company“ skunde nurodė, kad LB nutarimas yra neteisėtas, nes jo priėmimas viršijo įstatymuose numatytus terminus, jis buvo nemotyvuotas, o bendrovės pateiktas veiklos planas įvertintas netinkamai. Ji taip pat prašė iš centrinio banko priteisti 1 mln. eurų žalą.
LB su tuo nesutiko ir pažymėjo, kad sprendimai dėl licencijos yra diskrecinio pobūdžio, be to, ginamas ir viešasis interesas užtikrinti valstybės finansų sistemos stabilumą ir efektyvumą.
2018-ųjų pabaigoje Lietuvoje įregistruota „Baltic Financial Company“ licenciją Lietuvoje bando gauti nuo 2019 metų – tuomet buvo pateikta pirmoji paraiška, tačiau po LB pateiktų pastabų ją atsiėmė 2021-ųjų sausį, o antrąją paraišką pateikė 2021-ųjų sausį, tačiau ir vėl sulaukė pastabų.
Anot pirmos instancijos teismo, Lietuvos bankas abejojo įmonės veiklos perspektyvomis ir pasirinkto veiklos modelio tvarumu, nes jo planuojamos pakankamai mažos veiklos apimtys, LB vertinimu, nesuponuoja galimos naudos iš veiklos masto.
Specializuoto banko licencija suteikia teisę Lietuvoje priimti indėlius ar kitas grąžintinas lėšas iš klientų ir jas skolinti, taip pat išduoti kelionių čekius, vekselius ir kitas mokėjimo priemones.
„Baltic Financial Company“ vienintelė akcininkė yra Maltoje registruota įmonė „Credissimo Holding“.
Naujausi komentarai