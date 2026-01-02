Naujas mokestis palies beveik visus: kas mokės brangiau?

Nuo Naujųjų metų gyventojai papildomai mokės už beveik visų rūšių draudimą, išskyrus gyvybės.
„Nuo sausio 1 d. sudarytoms sutartims, t. y. civilinėms, KASKO, įmonių bei gyventojų turtui, kelionių draudimui“, – pasakojo draudimo brokerių bendrovės „Legator“ plėtros vadovas Ignas Volbikas.
Jei sutartį sudaro, pratęsia ar keičia po sausio 1 d., gyventojui prisidės 10 proc. solidarumo įnašas.
„Dažnu atveju tai bus keliasdešimt eurų per metus. Kitais atvejais, kai turtas ar automobilis brangus, gali būti ir keli šimtai eurų per metus“, – teigė ekonomistas Marius Dubnikovas.
Draudimo brokeriai skaičiavo, kad tipinė šeima, draudžianti būstą ir vieną automobilį, už metus gali papildomai sumokėti iki 100 eurų. Jei turi dvi transporto priemones – tarp 150 ir 170 eurų.
„Visgi tai yra jų verslas ir duona, tad jie turi kelti kainas“, – aiškino gatvėje pakalbintas vyras.
„Lietuvos rinka susideda iš 70 proc. transporto priemonių draudimo. Jei turime 1 mlrd. rinką – apie 700 mln. yra transportas“, – tvirtino I. Volbikas.
Gyventojams bus taikoma nuolaida tik privalomajam transporto priemonės draudimui, tad jam papildomas mokestis negalios.
„Čia reveransas – neišgąsdinti kiekvieno automobilio turėtojo“, – sakė Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys.
Šiemet iš šio mokesčio tikimasi 80 mln. eurų.
„Esame tam tikroje geolokacinėje padėtyje, tad rinkos augimas šiemet ir pernai yra sustojęs“, – dalijosi I. Volbikas.
Tiesa, vieni klientai mokės nenoriai, o kiti mokesčio išvengs.
„Gudručiai, kurie gavo išimtį – gyvūnų sveikata, pasėliai, augalai, žemės ūkio interesas“, – pasakojo K. Kupšys.
Tačiau ekonomistas ramina, jog pernai draudimo paslaugos sudarė tik 0,5 proc. visų gyventojų išlaidų.
„Tai reiškia, kad draudimo paslaugos brangs, tačiau bendras poveikis gyventojų finansams ir kainoms neturėtų būti didelis“, – tikino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Tik yra kita rizika – dalis žmonių gali atsisakyti kai kurių draudimų.
„Brangstant draudimams, draudimo apimtys gali sumažėti. Tai reiškia, kad lietuviai su savo turtu taps mažiau saugūs“, – komentavo M. Dubnikovas.
Dėl to draudimo įmokos gali dar labiau padidėti. Tačiau brokeriai teigia, kad tie, kurie draudimą susitvarkys dar šiemet, šio mokesčio išvengs.
„Mokestis būtų netaikomas iki šių metų gruodžio 31 dienos“, – kalbėjo draudimo brokerių bendrovės „Legator“ plėtros vadovas.
Anot Lietuvos banko, šiemet ne gyvybės draudimo įmonėms jau sumokėta 670 mln. eurų.
(be temos)