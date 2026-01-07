„Telia Lietuva“ atleidžia 59 darbuotojus

Šiuo metu „Telia“ Lietuvoje yra įdarbinusi apie 2,5 tūkst. žmonių: „Telia Lietuvoje“ dirba virš 1,6 tūkst., „Telia Global Services Lithuania“ – virš 700 darbuotojų.
„Per pastaruosius penkerius metus skaitmeninome procesus ir integravome dirbtinio intelekto sprendimus. Tai leido dirbti efektyviau ir peržiūrėti jungtinio technologijų ir skaitmeninės transformacijos padalinio struktūrą“, – pranešime teigė „Telia Lietuvos“ skaitmeninės transformacijos ir technologijų vadovas Vygintas Domarkas.
Darbuotojų skaičiaus mažinimas nėra susijęs su žmonių kompetencijomis ar rezultatais. Sprendimai priimami keičiant padalinio struktūrą ir veiklos modelį, siekiant didesnio efektyvumo ir platesnio skaitmeninių sprendimų taikymo, teigiama pranešime.
Pasak įmonės, pokyčiai yra platesnių „Telia Company“ grupės pokyčių dalis – peržiūrima struktūra ir veiklos modelis siekiant aiškesnio veikimo ir didesnio efektyvumo.
Be to, įgyvendinant pokyčius planuojama įdarbinti naujų darbuotojų: „Telia Global Services Lithuania“ – apie 10, „Telia Lietuvoje“ – šešis.
Pernai lapkritį „Telia Lietuva“ sujungė technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padalinius.
Kaip rašė BNS, 2024 metais „Telia Lietuva“ atleido 102 darbuotojus, nors anksčiau tais pačiais metais planavo atleisti apie 200 darbuotojų. „Telia Global Services Lithuania“ tuomet atleido 153 žmones vietoje planuotų 200.
