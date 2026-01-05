„Teltonikos“ įmonių grupė įsigijo apsaugos ir signalizacijos sistemas gaminančią bendrovę

Skelbiama, jog naujoji grupės įmonė apjungia kartu atėjusios komandos ilgametę inžinerinę patirtį, iki šiol „SecoLink“ vardu žinomus produktus bei „Teltonikos“ grupėje turimas technologines ir organizacines kompetencijas.
„Ši įmonė per daugiau nei dvidešimt metų turi sukaupusi nemažą patirtį saugumo sistemose, kurią, matome, galime integruoti į bendrą „Teltonikos“ ekosistemą“, – pranešime cituojamas įmonių grupės prezidentas Marius Derenčius.
„Teltonika Security Systems“ vadovaus Viačeslav Jaroševič, iki šiol įmonių grupėje vadovavęs Azijos regiono biurų vystymui.
Kaip skelbiama, 2026 m. bendrovė fokusuosis į saugumo sistemų sprendinius. Šiuo metu jau veikia nauja interneto svetainė su partneriams ir klientams skirtais funkcionalumais, atnaujinta mobilioji aplikacija, o iki šiol naudotas „SecoLink“ ženklinimas palaipsniui keičiamas „Teltonikos” prekės ženklo elementais produktuose, jų pakuotėse ir dokumentacijoje.
