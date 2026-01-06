Žiniasklaida: ši žinoma įmonė Kaune sukurs 500 naujų darbo vietų

Pasak portalo, 4 ha sklype esančiame pastate taip pat bus įrengtos administracinės ir sandėliavimo patalpos bei laboratorijos bandomiesiems gaminiams kurti ir testuoti.
Planuojamos investicijos į naująjį technologijų centrą gali viršyti 34 mln. eurų.
Statybos darbų pradžia numatoma 2026 m. ketvirtą ketvirtį, eksploatacijos pradžia – 2027 m. trečią ketvirtį.
„Verslo žinios“ skelbia, jog gamykloje per metus planuojama gaminti 7,2 mln. vnt. elektronikos gaminių – paviršinio montažo plokščių, skirtų globalaus mobiliųjų telefonų ryšio standartui – GSM, belaidžio ryšio standartams – „Wi-Fi“ ir BT, kompiuterių tinklų technologijų lokaliems tinklams – „Ethernet“ (LAN), palydovinio ryšio sistemų GNSS ryšio technologijoms.
