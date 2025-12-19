„Tete-a-tete“ kazino – 341 tūkst. eurų bauda

Tarnyba nustatė, kad kazino kurį laiką netikrino kliento lėšų kilmės, nors privalėjo tą daryti. Galiausiai klientas gavo prašymą pagrįsti savo pajamas už 2021–2023 metus. Tačiau 2023 metais klientas pinigų nebeįnešinėjo, todėl pajamų šaltinio nenurodė.
Tuomet lošimų organizatorius nutraukė nuotolinio lošimo sutartį su klientu motyvuodamas, kad pastarasis nepateikė paaiškinimo apie lėšų šaltinį. Dėl to klientas pateikė skundą Lošimų priežiūros tarnybai, kuri nustatė, kad sutartis nutraukta nepagrįstai. Už šį pažeidimą taip pat skirta bauda.
„Atlikus bendrovės neplaninį specialųjį patikrinimą konstatuota, kad ji neužtikrino nuolatinės kliento dalykinių santykių stebėsenos, o sutarties nutraukimui nebuvo pakankamo teisinio pagrindo. Nustatyti dviejų įstatymo nuostatų pažeidimai“, – nurodė tarnyba.
Kliento dalykinių santykių stebėsenos nevykdymas laikytinas šiurkščiu pažeidimu. Už tai maksimali bauda siekia iki 1,1 mln. eurų. Bendrovei „Tete-a-tete“ kazino už pažeidimus skirta 341 049 eurų bauda.
