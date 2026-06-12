Tikrintojai nustebę: gyvūnų prieglaudoje nerasta joje registruotų 33 kačių

VMVT teigimu, įstaigos vadovė patikrinimo metu negalėjo pateikti duomenų, kur šiuo metu yra į registrą įrašyti gyvūnai.
„Patikrinimo metu mums buvo pasakyta, kad globojamos katės pabėgo dar 2025 metų vasarą, tačiau, Registro duomenimis, gyvūnai į prieglaudą buvo registruojami ir 2026 metais. Tai leidžia manyti, kad gyvūnai buvo priimami, tačiau nebuvo užtikrinta jų tinkama priežiūra ar apskaita. Gyvūnų globėja nepateikė pagrįstų duomenų, kur gyvūnai šiuo metu yra, taip pat nėra informacijos, kad būtų imtasi veiksmų jų paieškai. Situacija kelia rimtų abejonių dėl atsakomybės už priglaustų gyvūnų gerovę“, – pranešime cituojama VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus vedėja Daiva Kazlauskienė.
Tarnyba pažymėjo, kad įstaiga neinformavo ir apie joje vykdomus patalpų rekonstrukcijos darbus, kurių metu gyvūnams galimai nebuvo užtikrintos saugios laikymo sąlygos. Gyvūnų globos vietoje taip pat nebuvo pateikta apskaitos dokumentų, perdavimo sutarčių bei sveikatos būklės vertinimų.
Patikrinimo metu nustatyta ir kitų gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų: neužtikrintas karantinavimas, neįrengta atskira patalpa sergantiems gyvūnams, netinkamai laikytas pašaras, nepakankamai apsaugota nuo gyvūnų pabėgimo, netinkamai tvarkyta gaišenų apskaita.
Be to, teritorijoje rasti du šunys iš Gruzijos, kurių kilmė, anot tarnybos, kelia abejonių.
„Teritorijoje rasti du šunys, kurie, gyvūnų globos įstaigos savininkės teigimu, priklauso prieglaudai, tačiau patikrinus sistemas paaiškėjo, kad vienas gyvūnas registruotas kito asmens vardu, o kitas apskritai nebuvo registruotas“, – sakė D. Kazlauskienė.
VMVT pradėjo administracinio nusižengimo teiseną ir svarsto galimas poveikio priemones, įskaitant galimą gyvūnų globos veiklos stabdymą. Tyrimas tęsiamas.
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