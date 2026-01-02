Turto bankas iš „Vilungės statybos“ siekia atgauti 1,5 mln. eurų

„Turto bankas kreipėsi į teismą, reikalaudamas iš „Vilungės statybos“ atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl rangovo padarytų esminių sutarties sąlygų pažeidimų vykdant pareigūnų reabilitacijos centro rekonstrukcijos projektą Trakuose“, – BNS teigė banko atstovas Paulius Vaitekėnas.
Vilniaus apygardos teismas šių metų liepą banko prašymu laikinai areštavo „Vilungės statybos“ 1,47 mln. eurų vertės turto, išskyrus konkrečią sumą, kurią įmonė gali naudoti mokant mokesčius valstybei ir „Sodrai“.
„Vilungės statyba“ gruodį paprašė leisti jai disponuoti didesnėmis lėšomis, skirtomis darbo užmokesčiui bei atsiskaitymui su statybų įmone „Instart LT“, tačiau teismas gruodžio 23 dieną šį prašymą atmetė.
„Atsakovė nepagrindė esminių aplinkybių pasikeitimo dėl taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis keliamų suvaržymų, sudarančių pagrindą spręsti dėl šių priemonių rūšies ar masto pakeitimo“, – BNS sakė teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
BNS rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas rugpjūtį konstatavo, jog Turto bankas teisėtai nutraukė beveik 5,9 mln. eurų vertės sutartį su „Vilungės statyba“ dėl reabilitacijos centro rekonstrukcijos.
Teismai pripažino, kad nustatyti darbų pažeidimai – netinkamai įrengti atraminės sienos poliai – buvo pagrindas 2023 metais vienašališkai nutraukti sutartį.
„Turto bankui pasitelkus ekspertus paaiškėjo, kad rangovo įrengti poliai neatitiko reikalavimų. Nustatyta, kad poliai yra nevientisi, dalis jų buvo dvigubai trumpesni nei buvo numatyta darbo projekte“, – BNS sakė P. Vaitekėnas.
Sutartį dėl policininkų, ugniagesių ir kitų statutinių pareigūnų reabilitacijos centro atnaujinimo Turto bankas su „Vilungės statyba“ pasirašė 2021 metų kovą.
Pernai spalį BNS rašė, kad pagal naują sutartį reabilitacijos centrą už 7,4 mln. eurų stato bendrovė „Daistatus“. Projektą planuojama baigti 2026 metų pirmąjį ketvirtį.
