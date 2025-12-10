Tvarus energijos naudojimas versle: kas svarbiausia žengiant pirmuosius žingsnius

Dainius Mašalaitis, „Mantingos“ techninio departamento vadovas, prisimena, kad įmonės energetinis efektyvumas pradėtas didinti nuo techniškai paprasčiausių sprendimų. Pavyzdžiui, šalčio ir produktų gamyboje gaunama perteklinė šiluma panaudota administracinių bei buitinių patalpų šildymui; liuminescencinės ir kaitrinės lempos pakeistos į LED apšvietimą. Galiausiai, vėdinimo sistemas valdyti pagal gamybos linijų darbą leido adaptuota pastato valdymo sistema (angl. Building Management System, BMS).
„Šios ir kitos su tvarumu susijusios investicijos jau atsiperka. Dalis tvarumo rodiklių tiesiogiai susiję su gamybos apimtimi – kuo daugiau gaminame, tuo daugiau reikia elektros energijos ir žaliavų, susidaro didesnis kiekis atliekų. Praėję metai pardavimų ir gamybos atžvilgiu mums buvo rekordiniai, bet įgyvendinti stambiausi grupės projektai energijos vartojimą padėjo sumažinti beveik 724 MWh. Skaičiuojame, kad per paskutinius aštuonerius metus sutaupėme 6235 MWh elektros energijos“, – pasakojo D. Mašalaitis.
Efektyviau naudoti elektros energiją itin padėjo išmanieji skaitikliai. Be energijos apskaitos sistemų, anot specialisto, įrenginių darbo režimų efektyvinimą būtų galima prilyginti vairavimui užrištomis akimis. Jam antrina Rasa Juodkienė, išmaniuosius skaitiklius diegiančios „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė ryšiams su visuomene.
„Išmanieji skaitikliai tiek gyventojams, tiek verslui leidžia gauti detalius duomenis apie suvartojimą, efektyviau valdyti ir koreguoti verslo energijos sąnaudas bei sutaupyti. Patogu, nes detalius suvartojimo duomenis 15 minučių intervalu galima matyti ESO savitarnoje jau kitą dieną. Negana to, išmanieji skaitikliai taip pat perduoda tinklo parametrus, todėl ESO gali efektyviau valdyti tinklą, greičiau ir tiksliau nustatyti bei šalinti sutrikimus, o tai verslui yra gyvybiškai svarbu“, – teigė ESO atstovė.
Atsiperkamumas – vos keleri metai
Vienas paskutinių „Mantingos“ energetinį efektyvumą gerinančių sprendimų – išmani šalčio gamybos įrenginių valdymo sistema. Ji dar kitaip vadinama „skaitmeniniu dvyniu“. Sistema, kuri automatizuotai seka, valdo ir optimizuoja kompresorinių darbą, jau įdiegta dviejose gamyklose ir vien per pirmuosius metus leido sutaupyti beveik ketvirtadalį (24 proc.) šaldymo sistemos reikalingos elektros energijos.
Vienas paskutinių „Mantingos“ energetinį efektyvumą gerinančių sprendimų – išmani šalčio gamybos įrenginių valdymo sistema. Ji dar kitaip vadinama „skaitmeniniu dvyniu“.
„Investicijos į „skaitmeninio dvynio“ diegimą, neskaičiuojant papildomų išlaidų į esamų sistemų atnaujinimą ir pritaikymą, jau siekia beveik 60 tūkst. eurų. Artimiausiu metu ši suma dar išaugs, nes sistemą planuojame diegti ir trečioje gamykloje bei plėsti jos taikymą į šilumos srautų valdymą. Kalbant apie atsiperkamumą, investuodami į bet kokius energijos išteklius taupančius sprendimus, siekiame, kad jie atsipirktų per 2–3 metus“, – akcentavo „Mantingos“ atstovas.
Investuoti skatina ir tai, kad sistema taip pat generuoja duomenis, skirtus efektyvumo didinimui skirtų sprendimų paieškai. Tai irgi itin svarbu, nes iki 2027 m. santykinį energijos poreikį (kWh/t), lyginant su 2022 m., „Mantingos“ grupėje siekiama sumažinti bent dešimtadaliu.
Duoklė gamtai ir visuomenei
Kas dar laukia ateityje? D. Mašalaitis atskleidžia, kad planuojama ir toliau plėtoti jau pasiteisinusius sprendimus, o iki 2030 metų padidinti energijos vartojimo efektyvumą transporto (ypač krovininių automobilių kuro naudojimo) ir gamybos srityse. Projektuojant naujas linijas ar patalpas, sąmoningai teikiama pirmenybė ne dujomis, o elektros energija veikiantiems įrenginiams.
„Visgi, dėl specifinės gamybos įrangos, reikalaujančios aukštų temperatūrų, gamtinių dujų visiškai atsisakyti šiuo metu nėra galimybės, bet galime sumažinti jų kiekį. Pavyzdžiui, įdiegiant šildymui reikalingą šilumos siurblį, kuris veiktų nuo šaldymo įrenginiuose išskiriamos šilumos. Inovacijos ir efektyvumo paieškos yra šiandieninis mūsų įmonių grupės variklis, tad neabejoju, kad idėjų ir pokyčių nepritrūksime ateityje ir elektros energijos taupymo srityje“, – teigė pašnekovas.
Jis priduria, kad 99 proc. „Mantingos“ naudojamos elektros energijos yra iš atsinaujinančių šaltinių.
„Jei dar neinvestuojate į elektros energijos vartojimą mažinančius sprendimus, turiu vieną patarimą – pradėkite kuo anksčiau. Tai investicija, kuri atsiperka ne vien finansine grąža: ji mažina sąnaudas, didina veiklos efektyvumą, stiprina verslo konkurencingumą ir reputaciją. Kiekvienas sutaupytas kilovatvalandės vienetas – tai ne tik nauda verslui, bet ir mažesnis pėdsakas ateities kartoms“, – pagalvoti apie pokyčius skatino „Mantingos“ atstovas.
Naujausi komentarai