2025-10-21 13:48
ELTOS inf.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Alytaus rajone nustatė nelegalią šunų veisėją, iš kurios konfiskavo 57 netinkamomis sąlygomis laikytus šunis.

Iš veisėjos konfiskuoti 57 šunys: vaizdai sukrečia
Iš veisėjos konfiskuoti 57 šunys: vaizdai sukrečia / VMVT nuotr.

Anot tarnybos, patikrinimo dieną nelegali šunų veisėja, pastebėjusi VMVT tarnybinį automobilį, pasišalino iš vietos ir telefonu ji neatsiliepė.

Vis dėlto pareigūnams pavyko patekti į teritoriją, kurioje jie aptiko ankštuose voljeruose grupėmis laikomus gyvūnus. Dalis jų buvo slepiami už dvigubų sienų.

VMVT nuotr.

Tarnybos teigimu, dauguma šunų buvo neženklinti ir neregistruoti, kai kurie turėjo dehidratacijos požymių, buvo sulysę, apatiški, sunkiai judėjo, turėjo akių ir ausų uždegimus, kailis suterštas išmatomis, sulipęs.

VMVT nuotr.

18 šunų taip pat  nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, kelios kalytės – galimai vaikingos.

Už gyvūnų gerovės pažeidimus laikytojai gresia bauda iki 4 tūkst. eurų ir draudimas mažiausiai 2 metams laikyti šunis.

