VMVT: iš „Penktos kojos“ paimti 25 šunys

Kaip antradienį pranešė tarnyba, Linksmakalnyje, Kauno rajone, įsikūrusi nevyriausybinė organizacija nepaisė jai ankščiau nurodytų reikalavimų užtikrinti tinkamas gyvūnų laikymo sąlygas ir nepriimti naujų augintinių, kol nebus pagerintos minėtos sąlygos jau globojamiems.
Taip pat nustatė, kad 2023 ir 2024 metais organizacija vežė šunis iš Rusijos ir Baltarusijos. Tačiau nuo 2024-ųjų birželio įsigaliojus draudimui įsivežti augintinius iš Rusijos ir Baltarusijos, toks įvežimas tapo nebegalimas.
VMVT specialistai patikrinimo metu aptiko dalį šunų, laikomų ankštuose transportavimo boksuose ir narvuose, kuriuose gyvūnai negalėjo nei išsitiesti, nei laisvai pajudėti. Tokios sąlygos laikomos pavojingomis gyvūnų sveikatai ir gerovei.
„Laikymas transportavimo narvuose ar boksuose – tai tik trumpalaikiam gabenimui skirti įrenginiai, kuriuose gyvūnas vos gali apsisukti ar pajudėti. Tokiame narve kuriame užfiksavome laikomus gyvūnus, šuo net negalėjo pilnai išsitiesti ar pakelti galvos. Tai yra nepriimtina – nesvarbu, ar gyvūnai būtų laikomi pas fizinį asmenį, veisėją ar prieglaudoje. Tokios sąlygos kenkia gyvūnų sveikatai ir socializacijai, neatitinka šunų fiziologijos“, – cituojama VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, VMVT priėmė sprendimą paimti 25 šunis, ir perduoti juos kitiems gyvūnų globėjams, turintiems tinkamas sąlygas bei galimybes užtikrinti jų priežiūrą.
Pasak tarnybos, vieši globojimo organizacijos kaltinimai dėl neva šių konfiskuotų gyvūnų migdymo yra nepagrįsti. Iki kol tyrimas bus tęsiamas, šunys bus laikomi globoje, o po to ieškomi nauji namai.
„Norime, kad visuomenė suprastų: socialinėje erdvėje eskaluojamas tariamas „konfliktas“ tarp VMVT ir šios įstaigos neturi nieko bendro su tikrove. VMVT niekada nesiekė ir nesiekia pakenkti gyvūnų globos organizacijoms ar jų veiklai“, – teigė D. D. Šutovienė.
Tarnybos duomenimis, prieš dvejus metus „Penktai kojai“ buvo taikomi veiklos apribojimai – uždrausta priimti naujus gyvūnus. Visgi įstaiga sprendimo nepaisė ir buvo priimta 1017 naujų gyvūnų.
Pagal turimą plotą prieglauda gali laikyti apie 100 gyvūnų, priklausomai nuo jų dydžio, tačiau patikrinimo metu rasta net apie 300 šunų ir 9 katės.
VMVT kasmet vykdo planinius patikrinimus – šiais metais iki rugpjūčio mėnesio patikrintos 33 gyvūnų globos organizacijos. Lietuvoje kai kuriose gyvūnų globos organizacijose taip pat fiksuojami gyvūnų perviršiai, tačiau dauguma jų bendradarbiauja su VMVT ir ieško sprendimų, kaip pagerinti gyvūnų laikymo sąlygas.
