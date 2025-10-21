Bręsta naujas daugyklų skandalas? Rasti 57 išsekę ir patiriantys stresą šunys

Anot tarnybos, patikrinimo dieną nelegali šunų veisėja, pastebėjusi VMVT tarnybinį automobilį, pasišalino iš vietos ir telefonu ji neatsiliepė.
Vis dėlto pareigūnams pavyko patekti į teritoriją, kurioje jie aptiko ankštuose voljeruose grupėmis laikomus gyvūnus. Dalis jų buvo slepiami už dvigubų sienų.
Tarnybos teigimu, dauguma šunų buvo neženklinti ir neregistruoti, kai kurie turėjo dehidratacijos požymių, buvo sulysę, apatiški, sunkiai judėjo, turėjo akių ir ausų uždegimus, kailis suterštas išmatomis, sulipęs.
18 šunų taip pat nebuvo vakcinuoti nuo pasiutligės, kelios kalytės – galimai vaikingos.
Už gyvūnų gerovės pažeidimus laikytojai gresia bauda iki 4 tūkst. eurų ir draudimas mažiausiai 2 metams laikyti šunis.
