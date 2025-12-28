 VERT: suvartotų dujų ir elektros rodmenis reikia deklaruoti iki gruodžio pabaigos

2025-12-28 12:03
ELTOS inf.

Nuo sausio įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros ir gamtinių dujų tiekimo tarifams, rodmenis gyventojai turi deklaruoti iki gruodžio 31 d. imtinai, primena Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Elektra
Elektra / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

„Laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už gruodžio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos gruodžio mėnesį galiojusiais tarifais“, – pranešime skelbė rinkos reguliuotojas.

Rodmenis deklaravus sausio 1 d. ar vėliau, už gruodžio mėnesį suvartotą elektrą ar dujas bus taikomi naujieji tarifai.

Vartotojai deklaruoti rodmenis privalo iki paskutinės kalend​orinio mėnesio dienos, tai svarbu keičiantis kainoms, siekiant, kad mokėjimai būtų apskaičiuoti teisingai.

Rodmenis deklaruoti privaloma kiekvieną mėnesį, tai galima daryti elektros ir dujų tiekėjų savitarnose ar kitais vartotojams patogiais kanalais.

