Vilniaus paukštynas galutinai pralaimėjo ginčą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 23 dieną atmetė Vilniaus paukštyno skundą ir paliko galioti Regionų administracinio teismo 2024 metų sausį priimtą sprendimą – teismai atmetė bendrovės prašymą panaikinti agentūros raštus, kuriais ji paukštyną informavo apie du reikšmingus taršos pažeidimus per 12 mėnesių ir apie tai, kad per šį laiką padarius ir trečią, bendrovė galėtų netekti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo.

„Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti (...). Pareiškėjos (Vilniaus paukštyno – BNS) apeliacinio skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, skundžiamas sprendimas yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis“, – rašoma LVAT nutartyje.

Vilniaus paukštynas skunde LVAT prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą jam nagrinėti iš naujo. Anot įmonės, teismas, be kita ko, nepaisė šalių prašymo perduoti bylą nagrinėti teisminės mediacijos būdu.

Paska paukštyno, agentūros atliktas įmonės pažeidimų fiksavimas yra poveikio priemonė, kuri skatina įmonę laikytis leidimo sąlygų ir tampa pagrindu panaikinti TIPK leidimą, jei pažeidimai pasikartoja.

„Tai reiškia, kad skundžiamas raštas laikytinas sukeliančiu pareiškėjui (Vilniaus paukštynui – BNS) teisines pasekmes“, – skunde teismui nurodė paukštynas.

Tuo metu agentūta LVAT pabrėžė, kad teisines pasekmes įmonei sukeltų galutinis sprendimas, kuriuo būtų užbaigta procedūra – tai yra priimtas sprendimas panaikinti TIPK leidimą. Taip įvyktų, jei įmonė trečią kartą per 12 mėnesių padarytų pažeidimą.

Regionų administracinis teismas priimdamas sprendimą pernai sausį atsižvelgė į tai, jog įmonės oro tarša nebuvo nutraukta iki patikrinimo pabaigos, taip pat į tai, jog vienkartinių į aplinkos orą išmetamų teršalų, pavyzdžiui, acto rūgšties, kiekis viršijo leistinas normas daugiau kaip 10 proc.

Paukštynas teismams teigė, kad agentūra neįvertino aplinkybės, jog per didelis į orą anksčiau išmestų teršalų kiekis Rudaminos paukštyne nebuvo esminis pažeidimas ir jau yra pašalintas, todėl būtų neproporcinga už tokią klaidą naikinti TIPK leidimą.

Agentūra savo ruožtu nurodė, kad tai, jog kituose teisės aktuose toks pažeidimas būtų laikomas mažareikšmiu, nereiškia, kad galima nepaisyti TIPK leidimo normų, kuriuos įmonė įsipareigoja vykdyti.

Agentūros sprendimai dėl Vilniaus paukštyno pažeidimų priimti 2023 metų gegužę ir rugsėjį.

Vilniaus paukštynas šių metų pradžioje pranešė, kad į taršos mažinimą šiemet investuos beveik 4 mln. eurų – šalutinių gyvūninių produktų gamybos ceche Vilniaus rajone, Rudaminoje, iki vasaros vidurio įmonė planavo įrengti efektyvius biofiltrus, kurie sumažintų kvapų sklaidą ir pagerintų išleidžiamo oro kokybę.

Be to, iki metų pabaigos įmonė ketina visiškai atnaujinti šių produktų gamybos liniją, kuri taip pat sumažins kvapų sklaidą, be to, už 1 mln. eurų planuoja įrengti naujus oro valymo įrenginius kituose cechuose bei nuotekų valykloje.