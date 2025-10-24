 Vilniuje iškils 10 mln. eurų vertės vandenilio gamykla

2025-10-24 13:18
BNS inf.

Didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonė „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) gavo statybos leidimą 10 mln. eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklai bei artimiausiu metu ketina pradėti jos statybą.

Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje iškilsianti gamykla šio švaraus kuro gamybą turėtų pradėti pirmoje 2026-ųjų pusėje, penktadienį pranešė „Miesto gijos“.

„Gautas leidimas – aiškus ženklas, kad Vilnius pereina nuo planavimo prie veiksmų. Žaliojo vandenilio gamykla leis pradėti vietinę švarios energijos gamybą ir taps svarbia grandimi miesto energetikos ekosistemoje“, – pranešime sakė bendrovės vadovas Gerimantas Bakanas.

Statybų rangove pasirinkta energetikos objektų statybos bendrovė „MT Group“. Apie pusę lėšų – 5,64 mln. eurų – projektui skyrė Europos Sąjunga.

Anot „Gijų“, gamykloje elektrolizės būdu iš vandens ir elektros per metus bus pagaminama iki 3,45 mln. kubinių metrų žaliojo vandenilio – tai atitinka maždaug 2 tūkst. megavatų (MWh) šilumos energijos.

