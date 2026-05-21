VMI primena: iki deklaravimo pabaigos liko mažiau nei dvi savaitės

Investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Tą padaryti galima iki birželio 1 dienos.
Deklaruoti investicinę sąskaitą šiemet galima vėliau, nes VMI ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis anksčiau sakė, kad šios funkcijos diegimas užtruko ilgiau nei planuota.
Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išsiimama daugiau lėšų nei į ją buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje.
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