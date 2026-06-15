VMVT atšaukia draudimą organizuoti šiuos renginius

Anot VMVT, sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos (SNL) atvejų žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama.
Priduriama, kad pakeitimai įsigalioja nuo 2026 m. birželio 17 d.
Atšaukus draudimą, Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriose dalyvauja porakanopiai ūkiniai gyvūnai.
Renginiai su porakanopiais gyvūnais buvo uždrausti praėjusių metų kovą. Toks sprendimas priimtas dėl tuo metu Europoje registruojamų SNL protrūkių. VMVT teigimu, siekiant apsaugoti šalies gyvulininkystės sektorių, Lietuva taikė papildomas prevencines priemones ir sustiprino biologinio saugumo kontrolę ūkiuose.
2025 m. sausį SNL protrūkis buvo nustatytas Vokietijoje, netoli Berlyno. Tų pačių metų kovą protrūkiai registruoti Slovakijoje ir Vengrijoje. Visos paveiktos šalys taikė griežtas ligos likvidavimo priemones ir vėliau susigrąžino laisvos nuo SNL šalies statusą. 2026 m. pradžioje apie protrūkius pranešė Kipras ir Graikija, tačiau iki gegužės pabaigos naujų ligos atvejų žemyninėje Europoje neužfiksuota.
VMVT primena, kad, net ir panaikinus papildomus ribojimus, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis išlieka viena svarbiausių prevencinių priemonių, padedančių apsaugoti ūkius nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų. Gyvūnų laikytojai ir toliau privalo laikytis galiojančių biologinio saugumo reikalavimų ir atsakingai stebėti gyvūnų sveikatos būklę.
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