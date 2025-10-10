 VMVT: patvirtintas septintas afrikinio kiaulių maro protrūkis

2025-10-10 17:15
ELTOS inf.

Panevėžio rajone, Tiltagalių kaime, dvi kiaules auginusiame smulkiame kiaulių ūkyje nustatytas afrikinio kiaulių maro atvejis, skelbia Valstybės maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Anot jos, tai jau septintas maro protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje šiais metais.

VMVT: patvirtintas septintas afrikinio kiaulių maro protrūkis / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Protrūkio atvejis patvirtintas spalio 7 d., Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui atlikus tyrimus. Kiaulių laikytojas apie susirgimą pranešė veterinarijos gydytojui, kuris paėmė mėginius.

VMVT specialistai, gavę laboratorijos patvirtinimą, kad ūkyje – kiaulių maro židinys, aplink ūkį nustatė 3 km apsaugos  ir 10 km  priežiūros zonas, tuo metu ūkyje laikytos kiaulės nugaišintos, atlikta pirminė dezinfekcija. 

VMVT šiuo metu tikrina visus kiaulių ūkius, patenkančius į ribojimų zonas aplink židinį. 

Kaip praneša tarnyba, dauguma į apsaugos zoną patenkančių ūkių – nedideli, juose kiaulės auginamos savo reikmėms, tačiau patenka ir kiaulininkystės kompleksas, kuriame auginama virš 2 tūkst. kiaulių.  Šiam kompleksui taip pat pritaikyti  kiaulių judėjimo ir prekybos  apribojimai, draudžiamas eksportas.

VMVT duomenimis, šiemet iš 201 kiaulių ūkio dėl biosaugos priemonių laikymosi pažeidimai nustatyti 75 gyvūnų laikymo vietose.

Tarnybos specialistai rekomenduoja kiaulių laikytojams nesilankyti miškuose ir vengti vietovių, kuriose gali būti šernų buvimo požymių. Prieš įeinant į kiaulių laikymo vietą privalu persivilkti dėvimus drabužius ir persiauti batus, taikyti dezinfekciją, stebėti kiaulių sveikatą.  

