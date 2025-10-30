VMVT: afrikinio kiaulių maro židinyje tęsiami lividavimo darbai

Į vietą atvykusios šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių komandos atlieka užkrėstos teritorijos valymo, gyvūnų naikinimo ir dezinfekcijos darbus. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnai koordinuoja visus procesus užtikrindami, kad darbai būtų vykdomi saugiai, atsakingai ir laikantis visų biologinio saugumo reikalavimų.
„Mūsų svarbiausias tikslas – sustabdyti viruso plitimą ir užtikrinti, kad liga būtų lokalizuota. Šiuo metu aplink kompleksą 3 km spinduliu nėra kitų kiaulių laikytojų, todėl rizika protrūkiui išplisti – minimali. Dabar itin svarbu saugiai pašalinti užsikrėtusius gyvulius ir visiškai likviduoti užkratą komplekse“, – pabrėžė VMVT Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus vedėja Vaida Barkovskienė.
Kitas darbų etapas – ūkio teritorijos valymas ir antrinė dezinfekcija. Tik po to, VMVT specialistams įvertinus atliktus darbus ir įsitikinus, kad užkrato nebeliko, bus galima spręsti apie ūkinės veiklos atnaujinimą.
Aplink užkrėstą ūkį šiuo metu nustatytos apsaugos (3 km) ir priežiūros (10 km) zonos, kuriose taikoma sustiprinta veterinarinė priežiūra ir visos biologinio saugumo priemonės.
Vykdant atsekamumą buvo nustatyta, kad viena žaliavos siunta buvo išvežta į skerdyklą, esančią Vilniaus r., Riešės k. Atlikus patikrinimą, skerdenos skerdykloje identifikuotos ir nukreiptos utilizacijai. Atlikus generalinį valymą ir dezinfekciją, skerdykla toliau gali tęsti veiklą.
Afrikinis kiaulių maras – ypač pavojinga virusinė naminių kiaulių ir šernų liga. AKM serga kiaulės, laukinės kiaulės ir šernai. Žmonių sveikatai ir gyvybei ši liga grėsmės nekelia.
VMVT primena: pastebėjus AKM požymius – karščiavimą, vangumą, apetito sutrikimus ar staigius gaišimus – būtina nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba informuoti VMVT – užpildžius pranešimų anketą arba paskambinus telefonais 1879 arba +370 5 242 0108.
