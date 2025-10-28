19 tūkst. kiaulių fermoje – afrikinio kiaulių maro protrūkis

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) antradienį pranešė, kad ūkis bus likviduotas.
Tarnybos Priežiūros departamento Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus vedėja Vaida Barkovskienė sako, kad aplink kompleksą nėra smulkių ūkių, todėl iš pirmo žvilgsnio ligos plitimo rizika atrodo nedidelė.
„Virusas pats savaime į ūkį nepatenka – jį perneša žmogus, užkrėsti pašarai, pakratai ar kiti gyvūnai. Šiuo atveju, tikėtina, viena iš šių priežasčių ir galėjo lemti ligos patekimą į ūkį“, – pranešime teigė V. Barkovskienė.
Anot jos, afrikinio kiaulių maro virusas cirkuliuoja daugelyje Lietuvos teritorijų – saugių zonų praktiškai neliko, o sudaryti sąlygas virusui patekti į kiaulių laikymo vietas gali net ir menkiausias biosaugos reikalavimų pažeidimas.
„Cestos maisto“ direktorius Gintautas Repčys BNS teigė dar negalintis pasakyti, kiek nuostolių patirs įmonė.
„Dėl nuostolių dar per anksti spręsti, vyksta darbai (...), likviduotos bus visos 19 tūkstančių kiaulių“, – komentavo G. Repčys.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad antradienį savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje nutarta siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją.
„Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, nutarta Vilniaus rajono savivaldybės merui siūlyti skelbti ekstremaliąją situaciją Nemenčinės seniūnijoje. Taip pat visi veiksmai bus koordinuojami su atsakingomis institucijomis“, – pranešime teigė V. Vansavičius.
Pirmadienį gavus teigiamą laboratorinių tyrimų rezultatą VMVT specialistai ūkio teritorijoje nustatė gyvulių judėjimo apribojimus.
Siekiant sunaikinti viruso šaltinį, ūkio teritorijoje pradėti židinio likvidavimo darbai – atliekama dezinfekcija, naikinamos gaišenos, pašarai ir pakratai.
