Vyriausybė skyrė dar 0,2 mln. eurų valstybės ginče su „Hasenberg“

Pasak Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerija rugpjūčio 8 dieną gavo Nuolatinio arbitražo teismo Hagoje (Nyderlandai) sąskaitą – kiekviena arbitražo šalis iki rugsėjo 29 dienos turi sumokėti avansinį arbitražo išlaikymo mokestį – po 200 tūkst. eurų.
2025–2027 metų valstybės biudžete lėšų šiam tikslui nesuplanuota, todėl jos skirtos iš Vyriausybės rezervo.
BNS rašė, kad Vyriausybė iš rezervo liepą jau skyrė apie 320 tūkst. eurų už advokatų paslaugas ginče su „Hasenberg“.
Baltarusijos kalio trąšų gamintojos „Belaruskalij“ trąšas Klaipėdos uoste krovusios bendrovės Birių krovinių terminalas (BKT) netiesioginė akcininkė „Hasenberg“ pernai spalį inicijavo tarptautinį arbitražą prieš Lietuvą.
Valstybei ginče atstovauja advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“ bei jos partnerė – Jungtinės Karalystės advokatų kontora „Allen Overy Shearman Sterling“.
„Hasenberg“ arbitraže bandys įrodyti, kad Lietuva pažeidė 1992 metų Lietuvos ir Šveicarijos konfederacijos sutartį dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos, tačiau buvo nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją.
„Belaruskalij“ trąšas uoste krovė BKT, kurio 30 proc. akcijų turi „Belaruskalij“.
I. Udovickis 5 proc. BKT akcijų valdo tiesiogiai ir 65 proc. – netiesiogiai, per „Hasenberg“.
