„Wizzair“ pasiūlys septynias naujas kryptis iš Lietuvos

Be to, „Wizzair“ nuo gruodžio Vilniaus oro uoste laikys dar vieną orlaivį – jų bendrovė čia turės jau tris.
„Pristatome septynis naujus maršrutus Lietuvoje, kurie startuos palaipsniui nuo lapkričio iki kito vasaros sezono“, – spaudos konferencijoje penktadienį Vilniuje sakė „Wizz Air“ Centrinės ir Rytų Europos bei Artimųjų Rytų komercijos vadovas Andras Szabo (Andraš Sabo).
„Veiksime ir iš Palangos oro uosto“, – teigė A. Sabo.
Bendrovė žada, kad visi maršrutai pradės veikti jau kitą vasarą
„Tai didelė plėtra, bendrovės pajėgumas Lietuvoje plėsis daugiau nei 50 proc. Tvirtiname savo poziciją kaip antra didžiausia oro vežėja (Lietuvoje – BNS) bei turime ambicijų augti labiau“, – kalbėjo „Wizzair“ atstovas.
Pirmoji nauja kryptis – iš Vilniaus į Krokuvą Lenkijoje – startuos spalio 27-ąją, gruodžio 12-ąją – į Estijos sostinę Taliną, Nicą Prancūzijoje bei Turku Suomijoje, kitų metų kovo 31-ąją – į Albanijos sostinę Tiraną, o birželio 7-ąją – į Juodkalnijos sostinę Podgoricą.
Tuo metu nauja kryptis iš Palangos – į Norvegijos sostinę Oslą, planuojama, startuos gruodžio 10 dieną.
Į Taliną bus skraidinama kasdien, į Krokuvą – keturiskart, Tiraną, Turku – triskart, Podgoricą – dukart per savaitę. Į Nicą planuojama skristi dukart žiemos sezonu ir triskart vasarą. Į Oslą žiemą planuojama skraidinti dukart, o vasarą – triskart per savaitę.
Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimu, „Wizzair“ siūlomos kryptys „kelia žavesio“ , nes dalis rinkų, į kurias žada skraidinti Vengrijos bendrovė, yra naujos.
„Turėsime susiekimą su Podgorica. Visame mūsų krypčių žemėlapyje, kuris artėja prie simbolinių šimto kryptų, matome, kad reikia ieškoti vis unikalesnių ir naujų regionų, kur galėtume plėsti susiekimą iš Lietuvos“, – renginyje sakė S. Bartkus.
Jis taip pat pabrėžė, jog „Wizzair“ bus trečia oro bendrovė, skraidinanti iš visų trijų Lietuvos oro uostų, šalia Latvijos oro vežėjos „Air Baltic“ bei Airijos pigių skrydžių aviakompanijos „Ryanair“.
„Wizzair“ skelbia jau šiemet atlikusi apie 3 tūkst. skrydžių iš ir į Lietuvą, įgyvendino 99,4 proc. skrydžių.
Šį vasaros sezoną „Wizzair“ iš Lietuvos skraidina 16 krypčių: iš Vilniaus – į Bilundą Danijoje, Vengrijos sostinę Budapeštą, Bergeną Norvegijoje, Dortmundą Vokietijoje, Barseloną Ispanijoje, Eindhoveną Nyderlanduose, Kataniją Italijoje, Kutaisį Sakartvele, Larnaką Kipre, Jungtinės Karalystės sostinę Londoną, Malagą Ispanijoje, Milaną Italijoje, Prancūzijos sostinę Paryžių, Italijos sostinę Romą, Tel Avivą Izraelyje.
Iš Kauno bendrovė skraidina tik į Londoną.
„Wizz Air“ Lietuvoje veikia nuo 2005 metų, per tą laiką pervežė beveik 13 mln. keleivių.
