 „YIT Lietuva“ baigė statyti 8,8 mln. eurų vertės „Onninen“ logistikos centrą Kauno LEZ

2025-10-24 10:24 diena.lt inf.

Tvarios miestų plėtros ir statybų bendrovė „YIT Lietuva“ užbaigė 8,8 mln. Eur vertės „Onninen“ logistikos centro statybos darbus Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ).  Vieno aukšto, A++ energinės klasės pastatas taps naujais namais statybinių, elektrotechnikos, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir atsinaujinančios energetikos sprendimų didmenininkui „Onninen“.

Naujas 6 950 kv. m ploto pastatas, esantis Gamybos g. 9, Ramučiuose, apima 6 550 kv. m sandėliavimo ir apie 400 kv. m administracinių patalpų. Šalia įrengta 35 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, numatytos elektromobilių įkrovimo stotelės bei prisijungimai būsimoms stotelėms pagal ateities poreikius.

„Onninen“ logistikos centras / „YIT Lietuva“ nuotr.

„Šis projektas – dar vienas sėkmingas industrinės statybos pavyzdys, kai bendradarbiaujant su užsakovu sukuriamas modernus, funkcionalus ir efektyvus pastatas, atitinkantis tiek techninius, tiek tvarumo standartus. Kauno LEZ tampa vis svarbesniu traukos tašku logistikos įmonėms, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie jo plėtros“, – sakė Kęstutis Vanagas, „YIT Lietuva“ generalinis direktorius.

„Onninen“ logistikos centras / „YIT Lietuva“ nuotr.

Statybų metu įgyvendinti sprendimai užtikrina aukštą pastato energinį efektyvumą, racionalų erdvių išdėstymą bei patogų sunkiasvorio transporto judėjimą aplink teritoriją. Pietinėje pusėje įrengta asfaltuota aikštelė krovininių automobilių manevravimui bei metalo gaminių sandėliavimui. Teritorija apšviesta ir aprūpinta vaizdo stebėjimo sistemomis. Sandėlyje įrengtas tiltinis kranas, skirtas medžiagų pakrovimui ir iškrovimui, o visa infrastruktūra pritaikyta efektyviam prekių srautų valdymui.

„Onninen“ logistikos centras / „YIT Lietuva“ nuotr.

„Siekdami užtikrinti dar geresnę klientų patirtį, šiemet atidarėme naują logistikos centrą: moderni infrastruktūra ir energiškai efektyvūs sprendimai leis mums greičiau, patikimiau ir efektyviau sandėliuoti bei pristatyti prekes visoje Lietuvoje. Šis žingsnis – tai mūsų įsipareigojimas augti kartu su klientų lūkesčiais ir užtikrinti aukščiausio lygio aptarnavimą. Šio augimo kelionėje mus lydėjo įvairūs partneriai, tarp jų – ir patikima „Incorpus“ komanda, kurios kompetencija ir patirtis užtikrino sklandų viso proceso įgyvendinimą. Taip pat su rangovu „YIT Lietuva“ bendradarbiaujame jau ne pirmą kartą, todėl vertiname jų profesionalumą, patikimumą ir gebėjimą laikytis aukštų kokybės standartų. Dėkojame komandoms už partnerystę viso projekto metu“ – sakė UAB „Onninen“ generalinis direktorius Arvydas Salietis.

„Onninen“ logistikos centras / „YIT Lietuva“ nuotr.

Statybos darbai truko nuo 2025 m. sausio iki spalio. Projekto generalinis rangovas – UAB „YIT Lietuva“, projektuotojas – UAB „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“.

„Onninen“ logistikos centras / „YIT Lietuva“ nuotr.

„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. Šiuo metu įmonė Vilniuje įgyvendina „Kia“ ir „Škoda“ automobilių centro statybas, rekonstruoja prekybos centrą „Mada“, Kaune stato „Lemora“ sandėliavimo paskirties pastatą,  o Radviliškio rajone įgyvendina „Agrokoncerno grupės“ fermų komplekso projektą. „YIT Lietuva“ taip pat vysto „Naujojo Skanseno“, „Virš šilų“ ir „Sutartinių“ kvartalus sostinėje, o Kaune tęsia „Piliamiesčio“ kvartalo dešiniojoje Neries krantinėje plėtrą ir vysto naują modernių gyvenamųjų namų projektą „Matau Kauną“ netoli miesto centro, Aleksoto rajone. Be gyvenamųjų ir komercinių projektų, bendrovė aktyviai vykdo gatvių rekonstrukcijos bei kitus infrastruktūros darbus visoje Lietuvoje.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
YIT Lietuva
Onninen
statybos
logistikos centras
Kauno laisvoji ekonominė zona
LEZ
NT rinka
NT projektas
baigtos statybos

