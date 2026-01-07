 Žiniasklaida: uždaromas vienas iš „Čili pizza“ restoranų – atskleidė priežastį

2026-01-07 10:10
ELTOS inf.

Pasibaigus nuomos sutarčiai Vilniaus „Akropolyje“ nuo trečiadienio uždaromas restoranas „Čili Pizza“, skelbia „Verslo žinios“.

Žiniasklaida: uždaromas vienas iš „Čili pizza“ restoranų – atskleidė priežastį / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Restoranų tinklą „Čili Pizza“ valdančios bendrovės „LTK Food Group“ generalinė direktorė Goda Karosaitė portalui teigė, kad restoranas šiame prekybos centre uždaromas pasibaigus nuomos sutarties terminui, į tai iš anksto atsižvelgta planuojant plėtrą – atidarant naujus restoranus 2025-aisiais ir planuojant naujus taškus šiemet.

2025 m. „Čili Pica“ Vilniuje atidarė 4 naujus restoranus – „Vilnius Outlet“, „Ogmios mieste“, Riešėje, Lazdynuose. Taip pat renovuotas populiarus Fabijoniškių „Čili Pizzos“ restoranas.

