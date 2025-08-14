Per Žolinę dirbs tik dalis Lietuvos pašto skyrių

Anot Lietuvos pašto, LP EXPRESS paštomatai per Žolinę veiks, tačiau siuntos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
Gyventojai šventinę dieną bus aptarnaujami Alytuje esančiame prekybos centre „Arena“, Kauno prekybos centruose „Mega“, „Akropolis“ ir „Maxima bazė“, Klaipėdos „Mole“, „Akropolyje“ ir „Studlende“, Marijampolės prekybos centre „Maxima“, Panevėžio „RYO“, Šiaulių „Saulės mieste“, „Akropolyje“ ir „Tilžėje“, Vilniaus prekybos centruose „Akropolis“, „Panorama“, „Ozas“, „Iki“ Mindaugo g., „Maxima“ Moravų ir Pergalės g., taip pat Vilniaus Žirmūnų pašte „Ogmios mieste“.
Dalies prekybos centruose įsikūrusių pašto skyrių darbo laikas bus kitoks ir prieššventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją.
Naujausi komentarai