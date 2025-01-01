Moteris kalėdaičių ieškojo ir prekybos centre

Kūčių dieną viešai paskelbtas vienos moters įrašas sulaukė nemažai dėmesio ir kitų žmonių komentarų.
Ji neslėpė nusivylimo, kad prieš pat gražiausias metų šventes simbolinių kalėdaičių nepavyksta rasti Lietuvos parduotuvėse.
Moteris teigė neva ieškojusi jų ne vienoje parduotuvėje ir teiravosi, kur dar būtų įmanoma suspėti įsigyti.
„Rimtai, kas pas jus darosi? Žmonės, ar jūs tas plotkeles valgote kaip duoną? Vakar – niekur. Užvakar – niekur. Šiandien dar užsukau į kelias parduotuves: „Maxima“, „Norfa“, „Lidl“ – ir visur tas pats. Kalėdaičių (plotkelių) nėra! Gal kas žinote, kur jų dar įmanoma nusipirkti?“ – Kūčių dieną feisbuke viešai klausė moteriškė.
Po įrašu pasipylė gausybė komentarų – žmonės bandė vieni kitiems patarti, kokiose vietose tų kalėdaičių dar galėtų būti.
„Manau, kad degalinėje dar reikėjo pažiūrėti“, – komentaruose ironizavo Lina.
Kai kurie į tokį klausimą taip pat reagavo su ironija.
„Lidle“ yra, žinokite, dar ir kasininkė pašventina. Suaugę žmonės, kaip jums kyla tokie klausimai? Nuo kada toks šventas dalykas parduodamas prekybos centruose?“ – stebėjosi Remigija.
Kaip žinoma, kalėdaičiai nėra įprasta prekė parduotuvių lentynose – tradiciškai jie įsigyjami bažnyčiose, dažniausiai už auką.
Nepaisant to, socialiniuose tinkluose užsiplieskusi diskusija atskleidė, kad daliai žmonių ši tradicija prieš šventes tampa nebe tokia savaime suprantama.
Evangelikų liuteronų kunigo Mindaugo Žilinskio teigimu, šiais laikais kalėdaičių tradicija lieka, tačiau jos šaltinis kartais tarsi pasimeta.
„Matyt, tokie klausimai kai kuriems iškilo todėl, kad daliai žmonių kalėdaitis tapo nebe tikėjimo, o „šventinio stalo atributo“ dalimi. Kai ryšys su bažnyčia yra silpnesnis, natūralu ieškoti ten, kur perkama viskas – parduotuvėse“, – komentavo kunigas M. Žilinskis.
