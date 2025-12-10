Mažina Lietuvos BVP augimo prognozę: kas vyksta?

Tuo metu kitų metų 3 proc. BVP augimo prognozės bankas nekeičia.
Pasak „OP“ grupės vyresniojo ekonomisto Joona Widgreno (Jona Vidgreno), šių metų prognozė koreguojama dėl prastesnių nei tikėtasi gamybos ir eksporto rezultatų, tuo metu pramonė laukia eksporto rinkų atsigavimo kitų metų augimą palaikys aktyvus vidaus vartojimas.
„Lietuvos ekonomika šiemet augo sparčiausiai tarp Baltijos šalių, nors augimas šiek tiek lėtesnis nei praėjusiais metais, kai BVP didėjo 2,7 proc. Vis dėlto tai puikus rezultatas, turint omeny, kad įsigaliojo didesni JAV muitų tarifai, sutrikdę tarptautinę prekybą, visus metus mažėjo pramonės gamybos apimtys“, – banko pranešime cituojamas J. Widgrenas.
„Lietuvos gamybos apimtys šiuo metu yra maždaug tokios kaip pernai rudenį. Praėjusių metų pabaigoje pramonė augo itin sparčiai, o per šiuos metus laipsniškai mažėjo“, – pastebi analitikas.
Bankas skaičiuoja, kas metinė infliacija Lietuvoje šiemet turėtų siekti 3,5 proc. o kitąmet ji išsilaikys ties 3 proc.
„OP Corporate Bank“ Lietuvos filialo vadovė Leda Iržikevičienė sako, kad per pastarąjį dešimtmetį Lietuvos gyventojų perkamoji galia išaugo 55 proc. – tai vienas sparčiausių augimų Europoje ir geriausias rezultatas per nepriklausomos Lietuvos istoriją.
„Jį lemia itin spartus atlyginimų didėjimas bei stipresnis šalies ekonomikos augimas, palyginti su kitomis Baltijos šalimis“, – pranešime sakė L. Iržikevičienė.
Gyventojų nuotaikos atsigauna visoje trijose Baltijos šalyse, o Lietuvoje vartotojų pasitikėjimas gerokai stipresnis nei Estijoje ir Latvijoje, jis aukštesnis ir už Europos vidurkį – plius 3,1 balo (ES vidurkis – minus 13,6 balo).
Naujausi komentarai