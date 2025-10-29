„Formo“ – NT vystytojas, kuris auga kartu su Kaunu: miesto ateitis kuriama šiandien

Vienas tokių vystytojų – bendrovė „Formo“, kurios projektai jau spėjo tapti Kauno ir Kauno rajono atgimimo simboliais. „Formo“ strategija – atrasti neatskleisto potencialo vietas ir jose sukurti ne tik pastatus, bet ir išskirtines erdves, kurios formuoja miesto charakterį ir buria bendruomenes.
Šiuo metu „Formo“ Kaune ir Kauno rajone įgyvendinamuose projektuose iš viso stato daugiau kaip 320 butų, prie kurių netrukus bus pridėti dar 270. Be to, jau projektuojami ir nauji NT objektai, kuriuose bus pasiūlyti dar 1400 butai.
Tarp gamtos ramybės ir miesto pulso
Kauno rajono Jonučių II gyvenvietėje kylantys „Namučiai“ – puikus sėkmingos „Formo“ strategijos pavyzdys. Visiškai šalia Kauno vystomas projektas iš karto sulaukė milžiniško populiarumo.
Praėjusį mėnesį buvo parduotas paskutinis iš 210 pirmojo etapo pastatytų butų, o šiuo metu „Namučiuose“ sparčiai kyla antrasis daugiabučių kompleksas.
„Šiuo metu didelis dėmesys skiriamas antrajam „Namučių“ etapui, kuriame statomi keturi daugiabučiai. Pirmuose dvejuose daugiabučiuose beveik visi butai rezervuoti, o neseniai prasidėjusios trečio ir ketvirto namų statybos jau sulaukė didelio susidomėjimo. Iš viso šiuo metu statomame etape bus pasiūlyti 234 butai, iš kurių 60 buvo rezervuoti per pirmąjį šių metų pusmetį“, – pasakojo „Formo“ vadovas Tadas Galminas.
„Namučių“ kvartalą pirkėjai įvertino dėl A+ energetinės klasės būstų, erdvių parkavimo aikštelių su galimybe įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles. Čia siūlomi būstai atitinka pačių įvairiausių pirkėjų poreikius – nuo kompaktiškų dviejų kambarių butų iki gausioms šeimoms skirtų apartamentų. Visi butai pirkėjų laukia su jau paruoštais įvadais vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms, įrengta grindinio šildymo sistema, aukštomis lubomis, erdviais balkonais ir terasomis.
„Ypač svarbu paminėti, kad siūlome ne tik dalinės apdailos, bet ir visiškai įrengtus butus, kuriuose naujieji gyventojai gali įsikurti nedelsiant. Tai labai aktualu šių dienų pirkėjams, kurie vertina patogumą, be to, toks sprendimas leidžia sutaupyti 3-6 mėnesius laiko, kurio prireiktų baigti įsirengti būstą su daline apdaila. Todėl viename antrojo etapo daugiabutyje visi vienos laiptinės butai bus parduodami visiškai įrengti – gyventojai iš karto galės įsikelti ir džiaugtis švara ir ramybe, kurios netrikdys dirbantys meistrai“, – akcentavo T. Galminas.
Infrastruktūros požiūriu „Namučiai" taip pat išsiskiria – kvartalas ribojasi su vystytojo įrengtu parku, netoliese veikia maisto prekių parduotuvės, su Kauno centru užtikrintas patogus susisiekimas viešuoju transportu. Atstumas nuo „Namučių“ iki Kauno miesto centrinės dalies – vos 15 minučių kelio, tad šis kvartalas idealus žmonėms, ieškantiems gamtos apsupties, bet kartu norintiems neatitrūkti nuo miesto pulso.
Taip pat jau planuojamas ir trečiasis „Namučių“ etapas, kurio metu Jonučių II gyvenvietėje iškils ne tik dar 172 butų, bet ir modernus vaikų darželis. O ateityje numatoma projektuoti ir dar vieną didelį „Namučių“ plėtros etapą.
Kaunas – iš paukščio skrydžio
Tuo metu norintys gyventi pačioje miesto širdyje turėtų atkreipti dėmesį į išskirtinį „Formo“ projektą. A. Juozapavičiaus prospekte, Nemuno pakrantėje, šiuo metu jau iškilo trečiasis „Kaunoramos“ šešiolikos aukštų dangoraižis, kuriame butų raktai pirkėjams bus atiduoti kitų metų rugsėjį. Pirmajame šio pastato aukšte bus įrengtos komercinės patalpos, o klientai gali rinktis iš įvairiausiems poreikiams pritaikytų butų, kurių plotas siekia nuo 33 iki 98 kv. metrų.
„Kaunorama“ stebina ne tik šiuolaikiškais architektūriniais sprendimais, bet ir pažangiomis inžinerinėmis sistemomis, kurios gyvenimo kokybę pakelia į naują lygį. Naujakuriai čia ras lubinio ir grindinio vėsinimo sistemas, grindinį šildymą, kondicionavimo sistemų įvadus, o aukštos lubos ir pro langus atsiverianti įspūdinga Kauno panorama suteikia papildomo prabangos jausmo.
„Tai pirmasis tokio tipo projektas Kauno mieste, išsiskiriantis ne tik savo aukščiu, bet ir taikomomis šiuolaikinėmis statybų technologijomis bei kokybe. Pastatų išplanavimas sukurtas taip, kad pro daugelio apartamentų langus atsivertų išskirtiniai vaizdai į Nemuno slėnį, Šančius, Aleksoto šlaitus, geležinkelio tiltą ir miesto senamiestį“, – sakė T. Galminas.
„Kaunoramos“ gyventojai taip pat turės prieigą prie erdvių antžeminių ir požeminių automobilių aikštelių su galimybe įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles. Kiekvieno buto gyventojai taip pat gali įsigyti privačius sandėliukus, kurie suteiks papildomos erdvės asmeninėms reikmėms.
Architektūros perlas Žaliakalnio šlaite
Vienas naujausių „Formo“ projektų – „Astronomijos 6“, kuriam neseniai buvo užsitikrintas finansavimas ir artimiausiu metu numatoma pradėti statybas. Šis projektas išsiskiria ne tik unikalia vieta Žaliakalnio šlaite, bet ir vieno žymiausių šalies architektų Gintauto Natkevičiaus sukurta architektūrine vizija.
„A++ energinės klasės daugiabutyje bus įrengti 89 butai, iš kurių 17 turės terasas su atsiveriančiais vaizdais į Nemuno slėnį ir Kauno senamiestį. Butų plotas svyruos nuo 36 iki 134 kvadratinių metrų. Projekte taip pat siūlomos komercinės patalpos, o išskirtinių butų gyventojams bus suteikta galimybė įsigyti po dvi ar tris požeminio parkavimo vietas“, – pasakojo T. Galminas.
Išskirtinio pastato forma primena terasinius laiptus, kur kiekvienas aukštas turi savo erdvę ir charakterį. Tai ne tik traukia akį, bet ir suteikia daugiau natūralios šviesos bei privatumo gyventojams. Tai vieta, kur Kauno panorama ir vakaro dangus susilieja į vieną, sukurdami vaizdą, kuris priklausys tik jums. Kiekviena terasa čia tampa asmenine apžvalgos aikštele, o gyvenimo kokybė – kasdieniu standartu.
Vilijampolės atgimimo simbolis
Dar vienas „Formo“ projektas – „Griniaus 8“ – ką tik gavo statybų leidimą ir laukia statybų pradžios. Šis unikalus trijų pastatų kompleksas, kuriame bus įrengtas 181 butas, taip pat pasižymi išskirtiniu architektų biuro „Archas“ sprendimu, kurį išrinko Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius.
Atgimstančioje Vilijampolėje, vos keli žingsniai nuo Neries pakrantės, dviračių takų ir miesto centro, planuojamas „Griniaus 8“ – puiki vieta tiems, kurie ieško naujų gyvenimo formų, kuomet džiugina gamta už lango, o durys atsiveria į miestą.
Projekte bus siūlomi patogiai išplanuoti vieno-keturių kambarių butai ir komercinės patalpos. Gyventojai taip pat galės džiaugtis patogiomis antžeminėmis ir požeminėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis, taip pat individualiais sandėliukais, o iš viršutiniuose aukštuose įrengtų butų atsivers kerintis vaizdas į Kauną.
„Vilijampolė šiuo metu išgyvena tikrą atgimimą, ir mes džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio rajono transformacijos. „Griniaus 8“ taps dar vienu akcentu, rodančiu, kaip modernūs NT sprendimai gali pakeisti miesto veidą", – pažymėjo T. Galminas.
