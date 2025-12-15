Projektas „Du pušynai“: naujos statybos namai prie Kauno marių

Vietos akcentas
Startavo dar vienas naujas bendrovės „Norvegijos kontaktai“ projektas Kauno mieste. Vystytoją įkvepia nuolat didėjantis klientų srautas, jų išsakyti ir išgirsti papildomi poreikiai. Visa tai sujungus su bendrovės ilgamete patirtimi, atsakingumu ir Kauno gamtos oazių kaimynyste, gimsta naujasis projektas „Du pušynai“.
Du devynaukščiai daugiabučiai vystomi Petrašiūnuose, R. Kalantos g. 167A. Tai pirmas kartas, kai „Norvegijos kontaktai“ savo klientams siūlys būstą šiame Kauno mikrorajone. Vertinantys gamtos apsuptį ir miesto komfortą, turėtų atkreipti dėmesį į šį projektą, nes ši vieta turi daug privalumų, dėl kurių verta čia kurti savo šeimos gyvenimą. Vystytojai kviečia Petrašiūnus atrasti iš naujo, mat ilgą laiką šis mikrorajonas buvo tarsi užmirštas, gyventojams tiesiog nebuvo siūloma kokybiško būsto.
Jei trokštate pabėgti nuo miesto šurmulio, ramybę rasite gamtos apsuptyje – Kauno marių krantai, pasivaikščiojimų takai ir pušynai taps nuolatiniu jūsų įkvėpimo šaltiniu. Daugiabučiai vystomi šalia pušyno, tad gamtos dvelksmas bus juntamas vos pravėrus namų langus.
Tačiau visai netoli veikia prekybos centrai, švietimo įstaigos, sveikatos ir grožio paslaugos. Naujasis „Norvegijos kontaktų“ projektas vystomas taip, kad viskas suktųsi aplink komfortą, kai norisi neprarasti miesto teikiamų patogumų, bet kartu gyventi netoli vaizdingojo Kauno marių regioninio parko, jachtklubo.
„Ši vieta – unikali, nes iki Kauno jachtklubo yra 800 m, tad pušyno takeliais pasivaikščioti bus tikras malonumas. Be to, automobiliu miesto centrą galima pasiekti per maždaug penkiolika minučių. Šalia išvystyta kita reikiama infrastruktūra, patogus susisiekimas. Vos paskelbus butų rezervacijas, matomas didelis susidomėjimas. Tai rodo, kad pasirinkimas vystyti daugiabučių namų projektą būtent Petrašiūnuose, tikrai pasiteisino“, – kalbėjo projektą vystančios bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadovė Izabela Murauskaitė.
Ji atkreipė dėmesį ir į NT būsto rinkos tendencijas, kurios rodo, kad kokybišką būstą pirkėjai renkasi ne tik gyvenimui sau, bet ir investicijai.
„Kadangi per pastaruosius metus būsto kainos tik auga, projekto „Du pušynai“ butai yra tinkami investicijai. NT rinkos sąlygos vis keičiasi: nuo pradinio įnašo iki pensijų fondų įsitraukimo į šią rinką, todėl sprendimus verta priimti dar šiemet“, – įsitikinusi I. Murauskaitė.
Projekto privalumai
„Du pušynai“ – du šiuolaikiški naujos statybos devynių aukštų daugiabučiai, kurie atspindi tai, apie ką visada svajojote – erdvūs ir gerai išplanuoti butai, pritaikyti šiuolaikiniams žmonėms, norintiems patogaus gyvenimo mieste, tačiau kartu – džiaugtis teikiamais gamtos malonumais ir ramiu poilsiu.
Naujakuriai čia ras automobilių stovėjimo aikštelę, kurioje turės tik sau skirtą automobilio vietą, bus įrengtos specialios vietos elektromobiliams. Kitas patogumas – sandėliukai, kuriuose gyventojai galės laikyti įvairius daiktus, dviračius. Priklausomai nuo poreikių, naujame projekte galima rinktis dviejų–keturių kambarių butus, kuriuose įrengti balkonai ar terasos.
A++ energinė klasė užtikrina, kad pastatai nešvaistys energijos ir sumažins šildymo sąnaudas.
Projekto vystytojas apgalvojo įvairias smulkmenas, kad naujakuriams beliktų tik mėgautis naujais namais. Į namus bus galima grįžti asfaltuotomis gatvėmis, saugiai pasivaikščioti įrengtais šaligatviais. Taip pat bus ir vaikų žaidimo aikštelė, saugumą užtikrins lauko apšvietimas.
Be to, viso statybos proceso metu vystytojas naudoja tik kokybiškas medžiagas, kurios užtikrina pastato ilgaamžiškumą ir patikimumą. Taip pat gyventojai gali rinktis dalinę ar pilną apdailą. Pastarasis pasirinkimas leidžia iš karto įsikelti į naujus namus ir be streso pradėti kurti naują gyvenimo istoriją.
„Norime, kad svajonių namai būtų įperkami, todėl siūlome „Dviejų pušynų“ projekte būstą rezervuoti vos už 2 tūkst. eurų“, – dar vieną privalumą, kodėl verta rinktis būstą naujai Petrašiūnuose vystomame projekte, įvardijo bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadovė I. Murauskaitė.
Gera kurti ateitį
20 metų jubiliejų minintys „Norvegijos kontaktai“ įgyvendino ne vieną unikalų gyvenamojo būsto projektą Kaune ir Kauno rajone, tad savo sukaupta patirtimi jau spėjo įrodyti, kad jų kuriami būstai – nėra tik pastatai.
Per veiklos dvidešimtmetį „Norvegijos kontaktai“ užsitarnavo patikimo vystytojo vardą, kuris vystomuose projektuose užtikrina kokybę, buria bendruomenes ir ateities kartoms palieka išskirtinių architektūrinių sprendimų projektus. Visi projektai suteikia kokybiško gyvenimo garantiją, papildytą estetišku ir išskirtiniu požiūriu, kad kiekvienas naujakurys galėtų tiesiog mėgautis gyvenimu patogiai, jaukiai ir saugiai.
„Per dvidešimt veiklos metų sukaupėme patirtį, kuri leidžia mums kurti ne tik pastatus, bet ir visą gyvenimo kokybės viziją. Kiekvienas projektas – tai istorija apie žmones, kurie čia kurs savo namus, šeimas ir prisiminimus. Mūsų tikslas išlieka tas pats – kurti vietas, kuriose gera gyventi“, – tikino bendrovės „Norvegijos kontaktai“ NT pardavimų vadovė I. Murauskaitė.
UAB „Norvegijos kontaktai“ – viena ilgiausiai veikiančių nekilnojamojo turto vystymo įmonių Kaune. Per 20 metų „Norvegijos kontaktai“ pastatė 146 kotedžus, 51 namą ir 840 butų.
Daugiau informacijos apie „Norvegijos kontaktų“ vystomus projektus galima sužinoti interneto puslapyje norvegijoskontaktai.lt., dupusynai.lt arba susisiekus su Izabela Murauskaite telefonu +370 699 33334 ar e. paštu [email protected].
Naujausi komentarai