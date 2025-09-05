Registrų centras įvertino NT rinką: lietuviai skuba įsigyti būstą?

Vien rugpjūtį įregistruota 11,6 tūkst. NT sandorių – 11,4 proc. daugiau nei prieš metus (10,4 tūkst.) ir 4,8 proc. mažiau nei šių metų liepą (12,1 tūkst.), penktadienį skelbia Registrų centras (RC).
„Rugpjūtis ir apskritai visa šių metų vasara NT sandorių rinkoje buvo aktyvi. Rinkos augimas yra pakankamai stabilus, be didelių svyravimų. Bendras šių metų rezultatas jau ne pirmą mėnesį yra maždaug penktadaliu didesnis nei praėjusiais metais“, – pranešime sakė RC duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
„Tokį atotrūkį nuo praėjusių metų galima paaiškinti žema palyginamąja baze – praėjusių metų pradžia buvo pakankamai kukli. Tikėtina, kad bendras šių metų rezultatas gali nedaug atsilikti net nuo rekordinių 2021 metų“, – pridūrė jis.
Šiemet visoje šalyje įregistruota 24,3 tūkst. butų pardavimų – 27,9 proc. daugiau nei prieš metus, o vien rugpjūtį – 3,2 tūkst. – 15,1 proc. daugiau nei prieš metus ir 6,4 proc. mažiau nei liepą. Vilniuje parduota 8,6 tūkst. butų (37,8 proc. daugiau nei pernai), Kaune – 3,3 tūkst. (18 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,1 tūkst. (22,5 proc. daugiau).
Be to, per aštuonis mėnesius parduota 8,4 tūkst. individualių namų – 20,1 proc. daugiau ne pernai, o rugpjūtį – 1,3 tūkst. – atitinkamai 14,1 proc. ir 2 proc. daugiau.
Tuo metu parduota 40,3 tūkst. žemės sklypų – 17,6 proc. daugiau nei pernai, o per rugpjūtį – 5,4 tūkst. – atitinkamai 9,4 proc. daugiau ir 3 proc. mažiau.
