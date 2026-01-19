 „Autotyrimai“: naudotų automobilių rinkoje – sujudimas

2026-01-19 12:13
ELTOS inf.

Praėjusių metų gruodį Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruoti 12 398 naudoti lengvieji automobiliai – 3,2 proc. daugiau nei 2024 metų gruodį (12 008).

„Autotyrimai“: naudotų automobilių rinkoje – sujudimas / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Bendrovės „Autotyrimai“ duomenimis, gruodį šalyje daugiausiai įregistruota BMW (1565), „Volkswagen“ (1 461) ir „Audi“ (970) markių automobilių. Pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų naudotų automobilių vidutinis amžius siekė 10 metų.

Pastarąjį mėnesį Lietuvoje taip pat buvo atlikta 16 180 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijų, arba 5,5proc. daugiau nei 2024 m. gruodį (15 331). Savininkus dažniausiai keitė „Volkswagen“, BMW ir „Toyota“ markių automobiliai. Vidutinis savininką pakeitusių naudotų automobilių amžius buvo 13,7 metų.

Per visus praėjusius metus Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruota 165 470 naudotų lengvųjų automobilių, arba 1,5proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2024-aisiais, taip pat  atlikta 221 219 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijų.

