Nebrangus ir patikimas automobilis – neįmanomas derinys?

Pavyzdinė „Corolla“
Taisyklė, kad prekės kaina nusako jos kokybę, dažnai yra teisinga. Kuo didesnė pinigų suma skiriama pirkiniui, tuo aukštesnio lygio prekė gaunama.
Vis dėlto automobilių rinkos ekspertai teigia, kad patikima transporto priemonė nebūtinai turi būti brangi.
Kai kurie automobilių modeliai servisų statistikoje išsiskiria savo patikimumu. Jie beveik niekada negrįžta darkart remontui, o jų aptarnavimo kaštai – vieni mažiausių. Naudotų automobilių bendrovės „Longo LT“ paruošimo centro vadovė Ugnė Debeikienė kaip ryškiausią pavyzdį pateikia „Toyota Corolla“ automobilį, gamintą 2016–2021 m.
Jos žodžiais, šio automobilio remonto poreikis minimalus, o varikliai – ypač 1,6 benzinis ir 1,8 hibridinis – labai patikimi. Skaičiuojama, kad „Corolla“ bendros serviso sąnaudos yra apie 25 proc. mažesnės nei vidutinės. Dauguma pirkėjų šiuos automobilius bent trejus ketverius metus eksploatuoja be jokių esminių problemų.
Beje, anot statistikos, „Corolla“ yra visų laikų geriausiai pasaulyje parduodamas automobilis.
Išlaidos – tik alyvai
Tarp kitų išskiriamų modelių specialistai mini dar du japoniškus modelius. Vertinant 2017–2020 m. gamybos „Honda Civic“, pažymima tvirta pakaba ir retai gendanti elektronika.
Lietuvoje populiari ir „Mazda 3“ su atmosferiniais varikliais, kurios priežiūra dažniausiai apsiriboja alyvos ir filtrų keitimu.
Prie patikimų pasirinkimų priskiriami ir universalieji „Volkswagen Golf VII“ (gaminti 2015–2020 m.). Vokietijos koncerno automobiliai dažniausiai reikalauja tik planinės priežiūros ir pasižymi itin mažu rimtų gedimų procentu.
Dėmesio verti ir variantai iš Pietų Korėjos – „Hyundai i30“ ir „Kia Ceed“ (gaminti 2017–2022 m.).
„Šių modelių eksploatacijos sąnaudos yra mažos, nesudėtinga gauti atsarginių dalių, o pirkėjai retai sugrįžta skųsdamiesi dėl kitų gedimų“, – pastebėjo U. Debeikienė.
Kaina – dar ne viskas
Vertindami automobilių patikimumą specialistai remiasi keliais objektyviais kriterijais.
Jie išanalizuoja, kiek kainuoja techninis automobilio paruošimas prieš pardavimą, kaip dažnai tas pats modelis grįžta dėl papildomų darbų, kiek laiko klientai eksploatuoja automobilį be rimtesnių gedimų. Papildomai nagrinėjami pirkėjų atsiliepimai ir garantinių atvejų statistika.
„Tai objektyvūs rodikliai, leidžiantys ne tik stebėti tendencijas, bet ir formuoti aiškias rekomendacijas“, – dėstė paruošimo centro vadovė.
Neblogos komplektacijos korėjietiškus modelius, ne senesnius kaip penkerių metų, galima nupirkti maždaug už 10 tūkst. eurų.
Dažnai manoma, kad kuo patikimesnis automobilis, tuo jis ir brangesnis. Vis dėlto tai ne visada tiesa.
Anot ekspertės, tokie modeliai kaip „Hyundai i30“ ar „Kia Ceed“ pasižymi labai geru patikimumo ir kainos santykiu – jie pigesni už daugelį konkurentų, tačiau patenka tarp rečiausiai gendančių. Neblogos komplektacijos korėjietiškų modelių, ne senesių nei penkeri metai, Lietuvoje galima nusipirkti maždaug už 10 tūkst. eurų.
Pasak U. Debeikienės, japoniškieji „Toyota“ ir „Honda“ modeliai išlaiko didesnę likutinę vertę nei korėjietiški, tiesa, ir kainuoja daugiau.
Kaip tinkama alternatyva minėtiems automobiliams minima ir „Volkswagen“ grupei priklausanti čekų „Škoda Octavia“. Priklausomai nuo komplektacijos, ji gali būti racionalus pasirinkimas tiek šeimai, tiek pavienių vairuotojų ilgesnėms kelionėms.
Apsaugo nuo rizikos
Planuojantiems įsigyjamą automobilį eksploatuoti ilgesnį laiką specialistai pataria pagalvoti apie papildomą garantiją. Ji nekainuos brangiai, bet užtikrins ramybę rimtų gedimų atveju.
Papildoma garantija nepakenks ir perkantiems modelį, kurio rida viršija 120 tūkst. km, o amžius – daugiau nei penkeri metai.
Net patikimiausi naudoti automobiliai gali netikėtai sugesti.
„Net patikimiausi naudoti automobiliai gali netikėtai sugesti – tai tiesiog gyvenimo realybė. Papildoma garantija leidžia išvengti netikėtų išlaidų ir suteikia daugiau ramybės. Tai itin aktualu šeimoms ar žmonėms, kuriems transporto priemonė būtina kasdien“, – teigė U. Debeikienė.
Ieškantiems mažiausiai išlaidų reikalaujančio pasirinkimo, ekspertė rekomenduotų mažo ar vidutinio dydžio benzininius automobilius, ypač tinkančius miesto sąlygoms.
Tokie modeliai kaip „Toyota Corolla“, „Honda Civic“ ar „Honda Jazz“ pasižymi ilgaamžiškumu, patikima konstrukcija ir mažomis eksploatacijos išlaidomis.
„Svarbiausia – tikra rida ir dokumentais pagrįsta techninės priežiūros istorija. Geriau sumokėti šiek tiek daugiau už prižiūrėtą automobilį, nei pirkti katę maiše, o vėliau kišti pinigus į nenumatytus remontus“, – patarė pašnekovė.
Patikimiausių dešimtukas
1. „Toyota“. Populiariausi patikimi modeliai: „Corolla“, „Camry“, „Prius“, „RAV4“. Kodėl patikimi? „Toyota“ automobiliai pasižymi paprastesnėmis, bet labai efektyviomis technologijomis, kurios ilgą laiką veikia itin patikimai.
2. „Lexus“ – „Toyota“ prabangos prekės ženklas, taip pat yra laikomas vienu iš mažiausiai gendančių. „Lexus“ automobiliuose derinamas komfortas, technologijos ir patikimumas. Tiesa, jie gerokai brangesni nei „Toyota“ automobiliai. Populiariausi patikimi modeliai: RX, NX ir ES. Kodėl patikimi? „Lexus“ automobiliai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų, garantuojant griežtą gamybos kontrolę, o inžinerija paremta „Toyota“ patikimumu.
3. „Mazda“ – ši Japonijos gamintoja pastaraisiais metais nuolat pripažįstama kaip viena patikimiausių pasaulyje. Jos modeliai garsėja ne tik prieinama kaina, bet ir maloniu vairavimo pojūčiu. Populiariausi patikimi modeliai: „Mazda 3“, „Mazda 6“, „Mazda CX-5“. Kodėl patikimi? „Mazda“ automobiliuose naudojamos pažangios, bet paprastos ir tvirtos technologijos, mažinančios gedimų tikimybę.
4. „Honda“ – dar vienas japoniškas automobilis, taip pat gerai žinomas dėl patikimų, ilgaamžių automobilių, ypač mažų ir vidutinio dydžio segmentuose. Populiariausi patikimi modeliai: „Civic“, „Accord“, „CR-V“. Kodėl patikimi? „Honda“ pasižymi gerai suprojektuotais varikliais ir transmisijomis, lengvai prižiūrima aušinimo ir degalų sistema.
5. „Subaru“ – japonų paradas baigiasi šiuo gamintoju, kurio modeliai su keturiais varančiaisiais ratais užtikrina puikų našumą bet kokiomis oro sąlygomis. Populiariausi modeliai: „Forester“, „Outback“, „Impreza“. Kodėl patikimi? „Subaru“ automobiliai turi patikimus variklius ir gerai veikiančią visų varančiųjų ratų sistemą, kuri mažina gedimų skaičių.
6. „Hyundai“ – šis korėjiečių automobilis pastaraisiais metais sulaukia daug teigiamų atsiliepimų dėl patikimumo. Jų automobilių garantija dažnai yra ilgesnė nei konkurentų (vietoj standartinių penkerių metų – net septyneri), o tai rodo gamintojo pasitikėjimą savo gaminiais. Populiariausi modeliai: „Tucson“, „Elantra“, „Kona“. Kodėl patikimi? „Hyundai“ turi gerai optimizuotas variklio ir transmisijos sistemas, kurios mažina techninių problemų tikimybę.
7. „Kia“ – dar vienas „Hyundai“ koncernui priklausantis prekės ženklas. Pastaraisiais metais „Kia“, išnagrinėjusi ankstesnių dešimtmečių klaidas, žymiai pagerino savo automobilių kokybę. Populiariausi modeliai: „Sportage“, „Sorento“, „Rio“. Kodėl patikimi? „Kia“ automobiliuose naudojamos pažangios, bet patikrintos technologijos. Be to, gamintojas siūlo ilgą garantiją, o tai liudija pasitikėjimą savo produkcija.
8. „Ford“ – bet tik kai kurie modeliai. Populiariausi modeliai: „Fusion“, „Escape“. Kodėl patikimi? „Fusion“ ir „Escape“ pasižymi patikimais varikliais ir tvirta konstrukcija, taip pat keletas kitų modelių, ypač vidutinio dydžio sedanai ir visureigiai.
9. „Volkswagen“ pastaraisiais metais taip pat stiprina savo pozicijas patikimų gamintojų srityje, nors ir ankstesnė reputacija buvo nebloga, tiesa, nevienareikšmė. Populiariausi modeliai: „Golf“, „Passat“. Kodėl patikimi? Šie vokiški modeliai turi patikimus dyzelinius ir benzininius variklius, ištikimai tarnaujančius ilgą laiką, jei tinkamai prižiūrimi.
10. „Porsche“ – vokiškas prabangos prekės ženklas, jo modeliai pasižymi puikiu patikimumu. Populiariausi modeliai: 911, „Macan“. Kodėl patikimi? Aukštos kokybės inžinerija, ilgaamžės medžiagos ir griežta kokybės kontrolė užtikrina mažą gedimų tikimybę.
